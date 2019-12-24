RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:28

  lara_08 написав:
  Alien написав:Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати :(

А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.

Задавали питання на іншому форумі і підтримка озвучувала що до 7 вересня. Думаю якщо лорд чи фея схочуть то й тут підтвердять цей термін (ну або спростують ;))
Alien
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:46

А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше
ukr0014959
 
Повідомлень: 243
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:32

НБУ пом'якшив обмеження щодо купівлі безготівкової валюти – і ми впроваджуємо нові правила у твій Sense SuperApp :wink:

Вже можна: Купувати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців – до 200 000 гривень в еквіваленті на місяць для одного клієнта.

Зовсім скоро буде можна: Купити валюту без підтвердження підстав. В одному банку в межах щомісячного ліміту – до 50 000 гривень в еквіваленті на клієнта. Знову вийдемо на зв'язок, щойно увімкнемо й цю функцію – чекати недовго.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:34

  ukr0014959 написав:А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше

Вітаю, ні, рахується саме як Т+5 днів. Тобто, якщо ви замовляєте бронь готівки у неділю, то отримаєте у п'ятницю.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:36

Лорде ваш допис на цьому форумі зараз змусив мене засумніватись що ви точно Лорд а не Капітан Очевидність ;). Не зрозуміло хто був цільовою аудиторією цього тексту. Більшість відвідувачів фінанс.юа вже обсмокиало новину ще вчора і відмітило для себе як повільно та важко реагує на подібні зміни ваш банк у порівняні з більш мобільними Моно чи абанкою. "Зовсім скоро..."? Серйозно? А чому так повільно? Банки вже десять годин як торгують валютою а тут ще тільки скоро буде. Статус державного явно не на користь пішов :(
Alien
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:44

Re: Sense Bank

  lara_08 написав:А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.

Доброго ранку, строк дії промокодів - з 25.08.23 по 07.09.23.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:02

Sense Bank
А курс для депозитів 37.00 коли повернуть?)
Jonn
 
Повідомлень: 68
З нами з: 16.08.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:05

Jonn
Щодо цього ніякої нової інформації не було(
Враховуючи поточний стан ринку готівкого та безготівкого долару, банк прийняв рішення збільшити конвертаційний курс.
Можливо в майбутньому і будуть зміни, але цього невідомо поки що.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 924925926927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, Howl, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1139 214575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 10:10
1finanсier
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4996
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.