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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:28

  lara_08 написав:
  Alien написав:Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати :(

А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.

Задавали питання на іншому форумі і підтримка озвучувала що до 7 вересня. Думаю якщо лорд чи фея схочуть то й тут підтвердять цей термін (ну або спростують ;))
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:46

А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:32

НБУ пом'якшив обмеження щодо купівлі безготівкової валюти – і ми впроваджуємо нові правила у твій Sense SuperApp :wink:

Вже можна: Купувати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців – до 200 000 гривень в еквіваленті на місяць для одного клієнта.

Зовсім скоро буде можна: Купити валюту без підтвердження підстав. В одному банку в межах щомісячного ліміту – до 50 000 гривень в еквіваленті на клієнта. Знову вийдемо на зв'язок, щойно увімкнемо й цю функцію – чекати недовго.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:34

  ukr0014959 написав:А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше

Вітаю, ні, рахується саме як Т+5 днів. Тобто, якщо ви замовляєте бронь готівки у неділю, то отримаєте у п'ятницю.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:36

Лорде ваш допис на цьому форумі зараз змусив мене засумніватись що ви точно Лорд а не Капітан Очевидність ;). Не зрозуміло хто був цільовою аудиторією цього тексту. Більшість відвідувачів фінанс.юа вже обсмокиало новину ще вчора і відмітило для себе як повільно та важко реагує на подібні зміни ваш банк у порівняні з більш мобільними Моно чи абанкою. "Зовсім скоро..."? Серйозно? А чому так повільно? Банки вже десять годин як торгують валютою а тут ще тільки скоро буде. Статус державного явно не на користь пішов :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:44

Re: Sense Bank

  lara_08 написав:А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.

Доброго ранку, строк дії промокодів - з 25.08.23 по 07.09.23.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:02

Sense Bank
А курс для депозитів 37.00 коли повернуть?)
Jonn
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:05

Jonn
Щодо цього ніякої нової інформації не було(
Враховуючи поточний стан ринку готівкого та безготівкого долару, банк прийняв рішення збільшити конвертаційний курс.
Можливо в майбутньому і будуть зміни, але цього невідомо поки що.
*Микита
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:19

  Jonn написав:Sense Bank
А курс для депозитів 37.00 коли повернуть?)


когда и в обменках 37 станет :mrgreen:
cohan
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