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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:28
lara_08 написав: Alien написав:
Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати
А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.
Задавали питання на іншому форумі і підтримка озвучувала що до 7 вересня. Думаю якщо лорд чи фея схочуть то й тут підтвердять цей термін (ну або спростують
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Alien
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:46
А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше
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ukr0014959
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:32
НБУ пом'якшив обмеження щодо купівлі безготівкової валюти – і ми впроваджуємо нові правила у твій Sense SuperApp Вже можна:
Купувати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців – до 200 000 гривень в еквіваленті на місяць для одного клієнта. Зовсім скоро буде можна:
Купити валюту без підтвердження підстав. В одному банку в межах щомісячного ліміту – до 50 000 гривень в еквіваленті на клієнта. Знову вийдемо на зв'язок, щойно увімкнемо й цю функцію – чекати недовго.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:34
ukr0014959 написав:
А шо день замовлення вже не рахується в 5 днів?
Здається було інакше
Вітаю, ні, рахується саме як Т+5 днів. Тобто, якщо ви замовляєте бронь готівки у неділю, то отримаєте у п'ятницю.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:36
Лорде ваш допис на цьому форумі зараз змусив мене засумніватись що ви точно Лорд а не Капітан Очевидність
. Не зрозуміло хто був цільовою аудиторією цього тексту. Більшість відвідувачів фінанс.юа вже обсмокиало новину ще вчора і відмітило для себе як повільно та важко реагує на подібні зміни ваш банк у порівняні з більш мобільними Моно чи абанкою. "Зовсім скоро..."? Серйозно? А чому так повільно? Банки вже десять годин як торгують валютою а тут ще тільки скоро буде. Статус державного явно не на користь пішов
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:44
lara_08 написав:
А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.
Доброго ранку, строк дії промокодів - з 25.08.23 по 07.09.23.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:02
Sense Bank
А курс для депозитів 37.00 коли повернуть?)
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Jonn
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:05
Jonn
Щодо цього ніякої нової інформації не було(
Враховуючи поточний стан ринку готівкого та безготівкого долару, банк прийняв рішення збільшити конвертаційний курс.
Можливо в майбутньому і будуть зміни, але цього невідомо поки що.
*Микита
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:36
Підкажіть, що буде, якщо не виконати умови для безкоштовного обслуговування пакета - заженуть гривневу карту в мінус, знімуть 50 грн з хамелеона чи як?
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