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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:41

  Чорний Ворон написав:Підкажіть, що буде, якщо не виконати умови для безкоштовного обслуговування пакета - заженуть гривневу карту в мінус, знімуть 50 грн з хамелеона чи як?

угу, заженуть гривневу карту в мінус і почнуть на заборгованість рахувати 40% річних
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:04

Чорний Ворон Якщо не виконану одну з трьох умов та коштів на рахунку недостатньо плата за обслуговування спишеться в мінус(списується один раз в мінус) та без будь яких додаткових нарахувань на цю суму, але ви завжди з легкістю можете виконувати умову в 10 покупок, якщо 50 грн - тобто це вайт, в т.ч поповнення мобільного в додатку, оплата комунальних послуг та звичайні покупки в магазинах )

Ваша помічниця Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11967
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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