угу, заженуть гривневу карту в мінус і почнуть на заборгованість рахувати 40% річних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:41
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:04
Чорний Ворон Якщо не виконану одну з трьох умов та коштів на рахунку недостатньо плата за обслуговування спишеться в мінус(списується один раз в мінус) та без будь яких додаткових нарахувань на цю суму, але ви завжди з легкістю можете виконувати умову в 10 покупок, якщо 50 грн - тобто це вайт, в т.ч поповнення мобільного в додатку, оплата комунальних послуг та звичайні покупки в магазинах )
Ваша помічниця Анастасія
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