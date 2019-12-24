угу, заженуть гривневу карту в мінус і почнуть на заборгованість рахувати 40% річних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:41
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:04
Чорний Ворон Якщо не виконану одну з трьох умов та коштів на рахунку недостатньо плата за обслуговування спишеться в мінус(списується один раз в мінус) та без будь яких додаткових нарахувань на цю суму, але ви завжди з легкістю можете виконувати умову в 10 покупок, якщо 50 грн - тобто це вайт, в т.ч поповнення мобільного в додатку, оплата комунальних послуг та звичайні покупки в магазинах )
Ваша помічниця Анастасія
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:35
Re: Sense Bank
А чи є в додатку опція обміну валюти на гривню з поточного \карткового рахунку - щось не знайшов... Про купівлю валюти з зарахуванням на картку навіть не питаю -не на часі.
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:37
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:43
Бекас Вже як декілька годин в додатку доступно купити валюту в рамках ліміту до 50 тис грн на клієнт в місяць = ) Для цього потрібно перейти в перекази/платежі - обмін валюти, якщо казати про поточний рахунок, для обміну валюту в будь якому повинна бути картка(між поточними рахунками не доступно)
Аналогічно це стосується і продажу, також через той розділ
Ваша помічниця Анастасія
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:54
Re: Sense Bank
Дякую шановному товариству за гарну новину.
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:17
Виходить купив валюту, рощмістив на депозит на три дні і потім без комісу зняв?
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:26
Навіщо вам триденний якщо у вас ж два безкоштовні зняття карти у касі на місяць. Купив і якщо є у касі одразу зняв. Якщо нема - замовив і через 5 днів зняв
Востаннє редагувалось Alien в Вів 29 сер, 2023 21:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:27
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