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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:41

  Чорний Ворон написав:Підкажіть, що буде, якщо не виконати умови для безкоштовного обслуговування пакета - заженуть гривневу карту в мінус, знімуть 50 грн з хамелеона чи як?

угу, заженуть гривневу карту в мінус і почнуть на заборгованість рахувати 40% річних
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:04

Чорний Ворон Якщо не виконану одну з трьох умов та коштів на рахунку недостатньо плата за обслуговування спишеться в мінус(списується один раз в мінус) та без будь яких додаткових нарахувань на цю суму, але ви завжди з легкістю можете виконувати умову в 10 покупок, якщо 50 грн - тобто це вайт, в т.ч поповнення мобільного в додатку, оплата комунальних послуг та звичайні покупки в магазинах )

Ваша помічниця Анастасія
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:35

Re: Sense Bank

А чи є в додатку опція обміну валюти на гривню з поточного \карткового рахунку - щось не знайшов... Про купівлю валюти з зарахуванням на картку навіть не питаю -не на часі.
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:37

  Бекас написав:А чи є в додатку опція обміну валюти на гривню з поточного \карткового рахунку - щось не знайшов... Про купівлю валюти з зарахуванням на картку навіть не питаю -не на часі.

Есть. И даже покупка уже есть для тех, кому на часі.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:43

Бекас Вже як декілька годин в додатку доступно купити валюту в рамках ліміту до 50 тис грн на клієнт в місяць = ) Для цього потрібно перейти в перекази/платежі - обмін валюти, якщо казати про поточний рахунок, для обміну валюту в будь якому повинна бути картка(між поточними рахунками не доступно)

Аналогічно це стосується і продажу, також через той розділ

Ваша помічниця Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:54

Re: Sense Bank

Дякую шановному товариству за гарну новину.
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:07

Бекас Немає за що 🥰
Ваша Анастасія❤
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:17

Виходить купив валюту, рощмістив на депозит на три дні і потім без комісу зняв?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:26

  ukr0014959 написав:Виходить купив валюту, рощмістив на депозит на три дні і потім без комісу зняв?

Навіщо вам триденний якщо у вас ж два безкоштовні зняття карти у касі на місяць. Купив і якщо є у касі одразу зняв. Якщо нема - замовив і через 5 днів зняв
Востаннє редагувалось Alien в Вів 29 сер, 2023 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:27

  ukr0014959 написав:Виходить купив валюту, рощмістив на депозит на три дні і потім без комісу зняв?

Ну це у Алки.
Причому спочатку купив, зробив замявку на видачу, кинув на Швидкий, і потім вже забрав.
Але у Шапіто сьогодні вже прям в черзі у касу купували 100..200уо і зразу забирали )
Amethyst
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