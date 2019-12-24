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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:52
Amethyst
Вибачайте, а шапито то шо?
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ukr0014959
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:54
ukr0014959 написав:Amethyst
Вибачайте, а шапито то шо?
Батєнька, А-банк,відкриваєш віртуальну Для виплат, купуєш валюту і знімаєш в касі.))Думаю, чого в нас валютчики пропали, накуй вони здались))
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melkh
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:55
ukr0014959 написав:
Вибачайте, а шапито то шо?
Прямо в первой строчке шпаргалки
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moveton
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:03
moveton
Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0
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ukr0014959
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
ukr0014959 Не хочу тут писати((форум все таки, за тарифами 0,9%, але сьогодні хлопці вже знімали і нічого не брало.
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melkh
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