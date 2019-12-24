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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

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Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:52

Amethyst
Вибачайте, а шапито то шо?
ukr0014959
 
Повідомлень: 246
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:54

  ukr0014959 написав:Amethyst
Вибачайте, а шапито то шо?
Батєнька, А-банк,відкриваєш віртуальну Для виплат, купуєш валюту і знімаєш в касі.))Думаю, чого в нас валютчики пропали, накуй вони здались))
melkh
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Повідомлень: 859
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:55

  ukr0014959 написав:Вибачайте, а шапито то шо?

Прямо в первой строчке шпаргалки.
moveton
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Повідомлень: 3653
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 393 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:03

moveton
Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0
ukr0014959
 
Повідомлень: 246
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06

ukr0014959 Не хочу тут писати((форум все таки, за тарифами 0,9%, але сьогодні хлопці вже знімали і нічого не брало.
melkh
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Повідомлень: 859
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:26

  ukr0014959 написав:moveton
Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0

Саме цікаве що сьогодні вранці спеціально здавав це питання підтримці абанку і отпримав відповідь: "Ні, валютообмін для зеленої не цілове надходження. При знятті готівки будуть застосовані тарифи картки". Вже ввечері після відгуків про сьогоднішній обмін валюти перевірив в тарифах Жовтої і в примітках знайшов таке:
**** До пільгових коштів відносяться:
- Цільові кошти - заробітна плата, стипендії, пенсії та соціальні виплати;
- Валютообмін;
- Термінові грошові перекази;
- Виплата депозиту.

Висновок - у підтримці абанку працюють тупі кури :(
Alien
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 712 раз.
 
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  #<1 ... 926927928929
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