ukr0014959 написав:moveton Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0
Саме цікаве що сьогодні вранці спеціально здавав це питання підтримці абанку і отпримав відповідь: "Ні, валютообмін для зеленої не цілове надходження. При знятті готівки будуть застосовані тарифи картки". Вже ввечері після відгуків про сьогоднішній обмін валюти перевірив в тарифах Жовтої і в примітках знайшов таке:
**** До пільгових коштів відносяться: - Цільові кошти - заробітна плата, стипендії, пенсії та соціальні виплати; - Валютообмін; - Термінові грошові перекази; - Виплата депозиту.