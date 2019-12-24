Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:52
Amethyst Вибачайте, а шапито то шо?
ukr0014959
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:54
ukr0014959 написав: Amethyst
Вибачайте, а шапито то шо?
Батєнька, А-банк,відкриваєш віртуальну Для виплат, купуєш валюту і знімаєш в касі.))Думаю, чого в нас валютчики пропали, накуй вони здались))
melkh
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:55
ukr0014959 написав:
Вибачайте, а шапито то шо?
Прямо в первой строчке
шпаргалки
.
moveton
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:03
moveton Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0
ukr0014959
Повідомлень: 246
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:06
ukr0014959 Не хочу тут писати((форум все таки, за тарифами 0,9%, але сьогодні хлопці вже знімали і нічого не брало.
melkh
Повідомлень: 859
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:26
ukr0014959 написав: moveton
Ніби все знав, а шапіто десь пропустив. Тобто коміс з КДВ точно 0
Саме цікаве що сьогодні вранці спеціально здавав це питання підтримці абанку і отпримав відповідь: "Ні, валютообмін для зеленої не цілове надходження. При знятті готівки будуть застосовані тарифи картки". Вже ввечері після відгуків про сьогоднішній обмін валюти перевірив в тарифах Жовтої і в примітках знайшов таке:
**** До пільгових коштів відносяться:
- Цільові кошти - заробітна плата, стипендії, пенсії та соціальні виплати; - Валютообмін; - Термінові грошові перекази; - Виплата депозиту.
Висновок - у підтримці абанку працюють тупі кури
Alien
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:24
Alien написав:
Висновок - у підтримці абанку працюють тупі кури
як і у відділеннях.
ша-пі-то
flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:19
Де в Сенсі купити $ онлайн? Не можу щось знайти...
Дюрі-бачі
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:25
Дюрі-бачі Головний екран, перекази/платежі - валютообмін) *Микита
Sense Bank
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