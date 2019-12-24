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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 927928929930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:31

1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться :(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:35

Re: Sense Bank

Панове,а не підскажите з якої карти найвигідніше купувати валюту і на яку. В наявності є гривневий Хамелеон?
Скупердяй
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Повідомлень: 10147
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44

Скупердяй А є варіанти? З пакетної (білої/чорної/графітової) чи Хамелеона (власні, не кредитні) на пакетну.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:56

  Sense Bank написав:1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться :(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Боооже, та на 8999 на Реді ще й Розстрочку дадуть, тобто мона злупити з Алюськи... квазі-КБ на 0.7..1% :mrgreen:
Ваш добрий лепрікон аМетист :P

ПС. Пані Оля, а от ви даєте відповіді. Вони ж типу офіційні, то чому вони не підкріплені посиланнями на пункти ДКБО... ну хоча б на вашу БД. Наприклад, на визначення квазікеш :!:
Amethyst
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Повідомлень: 4466
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