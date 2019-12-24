1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:31
1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:35
Re: Sense Bank
Панове,а не підскажите з якої карти найвигідніше купувати валюту і на яку. В наявності є гривневий Хамелеон?
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44
Скупердяй А є варіанти? З пакетної (білої/чорної/графітової) чи Хамелеона (власні, не кредитні) на пакетну.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:56
Боооже, та на 8999 на Реді ще й Розстрочку дадуть, тобто мона злупити з Алюськи... квазі-КБ на 0.7..1%
Ваш добрий лепрікон аМетист
ПС. Пані Оля, а от ви даєте відповіді. Вони ж типу офіційні, то чому вони не підкріплені посиланнями на пункти ДКБО... ну хоча б на вашу БД. Наприклад, на визначення квазікеш
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