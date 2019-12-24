1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:31
1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:35
Re: Sense Bank
Панове,а не підскажите з якої карти найвигідніше купувати валюту і на яку. В наявності є гривневий Хамелеон?
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44
Скупердяй А є варіанти? З пакетної (білої/чорної/графітової) чи Хамелеона (власні, не кредитні) на пакетну.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:56
Боооже, та на 8999 на Реді ще й Розстрочку дадуть, тобто мона злупити з Алюськи... квазі-КБ на 0.7..1%
Ваш добрий лепрікон аМетист
ПС. Пані Оля, а от ви даєте відповіді. Вони ж типу офіційні, то чому вони не підкріплені посиланнями на пункти ДКБО... ну хоча б на вашу БД. Наприклад, на визначення квазікеш
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:31
Re: Sense Bank
У мене не було проблем із оплатою кредитними коштами за МСС 8999 (додаткових комісій не брала). Так, бонуси Алла/Сеня не неараховує, бо МСС некошерний.
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:43
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54
Re: Sense Bank
Яку суму $ можна зняти в касі без замовлення (при наявності в касі $)?
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56
Amethyst насправді дуже класно, що таку операцію ви змогли не тільки провести а ще й перевести в розстрочку, адже не всі операції з МСС кодом 8999 взагалі можуть бути успішні.
*До операцій "квазі кеш", зокрема, належать категорії видаткових операцій, які по суті не передбачають оплати реальних товарів чи послуг, а є виведенням коштів із рахунку.
МСС категорій торговців, що можуть використовуватися, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6211; 6534; 6537; 6538; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995, 8999.
Список визначено Постановою НБУ №18, п.14, підпункт 9.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:01
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:02
Golf_streem
Замовлення готівки обов'язкове, якщо ви будете знімати суму від 2 000 грн чи еквівалент вказаної суми в іноземній валюті.
Ви можете звернутись в касу без попереднього бронювання, якщо валюта буде в наявності, то зможете зняти кошти.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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