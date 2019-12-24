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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931>

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Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:31

1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться :(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:35

Re: Sense Bank

Панове,а не підскажите з якої карти найвигідніше купувати валюту і на яку. В наявності є гривневий Хамелеон?
Скупердяй
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Повідомлень: 10147
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:44

Скупердяй А є варіанти? З пакетної (білої/чорної/графітової) чи Хамелеона (власні, не кредитні) на пакетну.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:56

  Sense Bank написав:1finanсier
МСС код 8999 це квазі-кеш операції, тому більш за все операція пройде як готівкова і в пільговий період не впишеться :(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Боооже, та на 8999 на Реді ще й Розстрочку дадуть, тобто мона злупити з Алюськи... квазі-КБ на 0.7..1% :mrgreen:
Ваш добрий лепрікон аМетист :P

ПС. Пані Оля, а от ви даєте відповіді. Вони ж типу офіційні, то чому вони не підкріплені посиланнями на пункти ДКБО... ну хоча б на вашу БД. Наприклад, на визначення квазікеш :!:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:31

Re: Sense Bank

У мене не було проблем із оплатою кредитними коштами за МСС 8999 (додаткових комісій не брала). Так, бонуси Алла/Сеня не неараховує, бо МСС некошерний.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:43

  Sense Bank написав:Дюрі-бачі
Головний екран, перекази/платежі - валютообмін)
*Микита

Або драг-н-дроп з гривневої картки/рахунка на валютний.
Це ж фішка ССА, чого не кажете?

* не зоряний, не лорд.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54

Re: Sense Bank

Яку суму $ можна зняти в касі без замовлення (при наявності в касі $)?
Golf_streem
 
Повідомлень: 320
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56

Amethyst насправді дуже класно, що таку операцію ви змогли не тільки провести а ще й перевести в розстрочку, адже не всі операції з МСС кодом 8999 взагалі можуть бути успішні.
*До операцій "квазі кеш", зокрема, належать категорії видаткових операцій, які по суті не передбачають оплати реальних товарів чи послуг, а є виведенням коштів із рахунку.
МСС категорій торговців, що можуть використовуватися, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6211; 6534; 6537; 6538; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995, 8999.
Список визначено Постановою НБУ №18, п.14, підпункт 9.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:01

  Golf_streem написав:Яку суму $ можна зняти в касі без замовлення (при наявності в касі $)?

Точно такую же, как с заказом: 100k / 36.5686 = 2734.58$
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:02

Golf_streem
Замовлення готівки обов'язкове, якщо ви будете знімати суму від 2 000 грн чи еквівалент вказаної суми в іноземній валюті.
Ви можете звернутись в касу без попереднього бронювання, якщо валюта буде в наявності, то зможете зняти кошти.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11973
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
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