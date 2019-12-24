Судячи з повідомлення нижче--ви помиляєтесь-)
Бо персмен мені також назвала суму 2000грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:18
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:32
В справке-то, конечно так тоже по жизни
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:04
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:29
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:45
1finanсier
Додатково уточнила інф. з приводу МСС 8999.
Якщо операція яку ви проводите буде, наприклад,купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків - то в такому випадку операції будуть проходити саме як квазі-кеш. Якщо ви просто розраховуєтесь в магазині, то це буде просто покупка яка піде в пільговий період.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:53
Re: Sense Bank
Так я не полінувався і таки почитав ту Постанову Регулятора зі всіма змінами до...28 серпня 2023 року!
У наведеному вами п4. пп9. є такі чудові слова:
Пропоную залишити без прогресівки, 13й з/п і смузі до кінця року того спеца, що підготував вам оце нікчемне посилання!
ПС. Але! Можна змусити його нашкрябати руцями повний лист А4 оце страшне слово "8999" розміром, що відповідає 16му кеглю через 1 інтервал
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 30 сер, 2023 17:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:54
Откуда такая чушь? Во-первых, 2650 (100k / карточный курс продажи). 2600 - это у Привата. Во-вторых, не нужно путать "программа зняти не пущає" и "менеджеры обычно не умеют пользоваться данными им программами" (вот это таки да). Прочие подробности можно почитать, например,
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:38
moveton Дискусійне питання яку суму важати такою, яку практикує банк для видачі валюти з рахунку. Бо навіть в приведеному вамі посиланні видно, що справа отримання сум більше ніж 2600 (саме 2600 бо 2650 через відсутніть дрібних банкнот таки дуже часто місія не здійснена) - доволі кропітка і наразі більшість співробітників банку навіть не знають про потенційну можливість якимось чином видати більшу суму. Може воно і в кредо якщо потанцювати десь з бубном то можна отримати не 2400 а 2700 - просто рухи того танцю мало кому відомі. Вважаю, що оскільки системно - видача в Сені з використанням програми яку використовує більшість менеджерів банку йде не більше 2600 - тому її і варто озвучувати щоб у тих хто про це читає не складалось ілюзій що можна абсолютно безпроблемно прийти отримати як ви написали 2734.58$. Вважаю, що коли ситуація зміниться докорінно, що коли більшість менеджерів для оформлення видачі готівки припинить використовувати програму де не дає видати більше 2600 і банк дійсно буде без проблем по запиту клієнта почне видавати потрібну суму - тоді й можна буде стверджувати зворотнє.
Схожа ситуація - в мене немає жодних проблем з отриманням валютних депозитів в день їх закінчення - але я не стверджую що для банку це цілком реальна практика, бо більшості клієнтів така можливість просто не доступна, а лишається єдина можливість в день закінчення депо лише замовити отримання готівки через 5 днів. І не пишу: "Что за чушь? - які ще там замовлення - все день у день". Хоча реальна можливість у банку отримувати кошти "день у день" насправді існує. Але якщо в мене спитають який порядок отримання валютних коштів з рахунку - я відповім - через замовлення на отримання коштів через 5 днів після замовлення, за умови що кошти що замовляються є на момент замовлення на рахунку. Діючим правилом наразі є саме це, а моя практика - це лише моя практика
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54
|