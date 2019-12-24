Додано: Сер 30 сер, 2023 17:38

moveton Дискусійне питання яку суму важати такою, яку практикує банк для видачі валюти з рахунку. Бо навіть в приведеному вамі посиланні видно, що справа отримання сум більше ніж 2600 (саме 2600 бо 2650 через відсутніть дрібних банкнот таки дуже часто місія не здійснена) - доволі кропітка і наразі більшість співробітників банку навіть не знають про потенційну можливість якимось чином видати більшу суму. Може воно і в кредо якщо потанцювати десь з бубном то можна отримати не 2400 а 2700 - просто рухи того танцю мало кому відомі. Вважаю, що оскільки системно - видача в Сені з використанням програми яку використовує більшість менеджерів банку йде не більше 2600 - тому її і варто озвучувати щоб у тих хто про це читає не складалось ілюзій що можна абсолютно безпроблемно прийти отримати як ви написали 2734.58$. Вважаю, що коли ситуація зміниться докорінно, що коли більшість менеджерів для оформлення видачі готівки припинить використовувати програму де не дає видати більше 2600 і банк дійсно буде без проблем по запиту клієнта почне видавати потрібну суму - тоді й можна буде стверджувати зворотнє.

Схожа ситуація - в мене немає жодних проблем з отриманням валютних депозитів в день їх закінчення - але я не стверджую що для банку це цілком реальна практика, бо більшості клієнтів така можливість просто не доступна, а лишається єдина можливість в день закінчення депо лише замовити отримання готівки через 5 днів. І не пишу: "Что за чушь? - які ще там замовлення - все день у день". Хоча реальна можливість у банку отримувати кошти "день у день" насправді існує. Але якщо в мене спитають який порядок отримання валютних коштів з рахунку - я відповім - через замовлення на отримання коштів через 5 днів після замовлення, за умови що кошти що замовляються є на момент замовлення на рахунку. Діючим правилом наразі є саме це, а моя практика - це лише моя практика