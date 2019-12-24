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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932>

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Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:18

  moveton написав:
  Golf_streem написав:Яку суму $ можна зняти в касі без замовлення (при наявності в касі $)?

Точно такую же, как с заказом: 100k / 36.5686 = 2734.58$

Судячи з повідомлення нижче--ви помиляєтесь-)
Бо персмен мені також назвала суму 2000грн.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:32

  Golf_streem написав:Судячи з повідомлення нижче--ви помиляєтесь-)
Бо персмен мені також назвала суму 2000грн.

В справке-то, конечно так тоже по жизни написано, но реально, если совсем свободные деньги в кассе есть, почему бы их не выдать и не возить туда-сюда лишний раз? По 50-70к грн я забирал без заказа и даже уже в военное время. Будет ли столько свободных и ещё и долларов - это другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:04

  moveton написав: Будет ли столько свободных и ещё и долларов - это другой вопрос.
будут обязательно: хлам, например, неплохо кому-нибудь спихнуть, тому кому "загорелось"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:29

  moveton написав:
  Golf_streem написав:Яку суму $ можна зняти в касі без замовлення (при наявності в касі $)?

Точно такую же, как с заказом: 100k / 36.5686 = 2734.58$

Ні. Це вам не нормальний банк де керуються лімітами НБУ - це Альфа (ну себто Сєня) у них программа більше 2600 $ на день зняти не пущає :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:45

1finanсier
Додатково уточнила інф. з приводу МСС 8999.
Якщо операція яку ви проводите буде, наприклад,купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків - то в такому випадку операції будуть проходити саме як квазі-кеш. Якщо ви просто розраховуєтесь в магазині, то це буде просто покупка яка піде в пільговий період.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:53

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:*До операцій "квазі кеш", зокрема, належать категорії видаткових операцій, які по суті не передбачають оплати реальних товарів чи послуг, а є виведенням коштів із рахунку.
МСС категорій торговців, що можуть використовуватися, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6211; 6534; 6537; 6538; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995, 8999.
Список визначено Постановою НБУ №18, п.14, підпункт 9.

Так я не полінувався і таки почитав ту Постанову Регулятора зі всіма змінами до...28 серпня 2023 року!
У наведеному вами п4. пп9. є такі чудові слова:
...до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;

Пропоную залишити без прогресівки, 13й з/п і смузі до кінця року того спеца, що підготував вам оце нікчемне посилання!

ПС. Але! Можна змусити його нашкрябати руцями повний лист А4 оце страшне слово "8999" розміром, що відповідає 16му кеглю через 1 інтервал 8) :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 30 сер, 2023 17:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:54

  Alien написав:Ні. Це вам не нормальний банк де керуються лімітами НБУ - це Альфа (ну себто Сєня) у них программа більше 2600 $ на день зняти не пущає :(

Откуда такая чушь? Во-первых, 2650 (100k / карточный курс продажи). 2600 - это у Привата. Во-вторых, не нужно путать "программа зняти не пущає" и "менеджеры обычно не умеют пользоваться данными им программами" (вот это таки да). Прочие подробности можно почитать, например, во вчерашнем обсуждении этого вопроса у Ромы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:38

moveton Дискусійне питання яку суму важати такою, яку практикує банк для видачі валюти з рахунку. Бо навіть в приведеному вамі посиланні видно, що справа отримання сум більше ніж 2600 (саме 2600 бо 2650 через відсутніть дрібних банкнот таки дуже часто місія не здійснена) - доволі кропітка і наразі більшість співробітників банку навіть не знають про потенційну можливість якимось чином видати більшу суму. Може воно і в кредо якщо потанцювати десь з бубном то можна отримати не 2400 а 2700 - просто рухи того танцю мало кому відомі. Вважаю, що оскільки системно - видача в Сені з використанням програми яку використовує більшість менеджерів банку йде не більше 2600 - тому її і варто озвучувати щоб у тих хто про це читає не складалось ілюзій що можна абсолютно безпроблемно прийти отримати як ви написали 2734.58$. Вважаю, що коли ситуація зміниться докорінно, що коли більшість менеджерів для оформлення видачі готівки припинить використовувати програму де не дає видати більше 2600 і банк дійсно буде без проблем по запиту клієнта почне видавати потрібну суму - тоді й можна буде стверджувати зворотнє.
Схожа ситуація - в мене немає жодних проблем з отриманням валютних депозитів в день їх закінчення - але я не стверджую що для банку це цілком реальна практика, бо більшості клієнтів така можливість просто не доступна, а лишається єдина можливість в день закінчення депо лише замовити отримання готівки через 5 днів. І не пишу: "Что за чушь? - які ще там замовлення - все день у день". Хоча реальна можливість у банку отримувати кошти "день у день" насправді існує. Але якщо в мене спитають який порядок отримання валютних коштів з рахунку - я відповім - через замовлення на отримання коштів через 5 днів після замовлення, за умови що кошти що замовляються є на момент замовлення на рахунку. Діючим правилом наразі є саме це, а моя практика - це лише моя практика
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54

  Alien написав:саме 2600 бо 2650 через відсутніть дрібних банкнот таки дуже часто місія не здійснена
та ладно :)
рілі :?
саме $50-кк наразі усюди як багнюки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:15

Alien, у Сенса полтинники в кассе обычно есть. И даже десятки. Но то такое.

2734.58$ (напомню, что в исходном вопросе уже было задекларировано, что такая сумма в кассе есть) снять в кассе доступно именно любому клиенту. В отличие от сроков заказа, для этого не нужно иметь с банком какие-то подпольные отношения. Что не всем известно как - это нормально. Ничего не знающий клиент просто придёт в кассу с картой, захочет с неё обналичить и получит отлуп уже на 20к грн. Считаем, что больше для каждого никак?

P.S. согласен с посылом, что определять термины можно по-разному, но, например, в теме клуба 200к принято, что если человек приходит в банк без подготовки и ведётся на утверждение первого попавшегося менеджера, что ему к депо обязательно нужно оформить платную карту, страховку или ещё чего, то это он добровольный спонсор, а не что в банке иначе нельзя.
moveton
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