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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 19:01
moveton угу про доступність будь якому клієнтові зняти у касі Сені 2734.58$ це так само як в анекдоті - коли питає син у батька - а що таке теоретично, а що таке практично. ...
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Ось бачиш синку теоретично ми мільйонери, а фактично живемо з жінками... із заниженою самооцінкою.
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Alien
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Додано: Чет 31 сер, 2023 08:47
Сколько сейчас можно за день перевести р2р-переводами с карты Сенса на карту другого банка сервисом другого банка? Один консультант говорит, что 25 тысяч по умолчанию, и можно поднять лимит до 50 тысяч. Другой говорит, что больше 25 тысяч с одной карты нельзя. Если есть две карты к одному счету, тогда получится 2 по 25, т.е. 50 тысяч.
Кто из них прав?
И второй вопрос. Если отправить СЭП из Сенса, в какой банк быстрее дойдет? Из подходящих вариантов ПУМБ, Альянс, Кредо, РВС, Индустриал.
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candidat
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:10
candidat, отправьте по 1 ₴ на счёта в указанных банках и можно проверить на практике.
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Howl
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:58
candidat
1. не забывай про лимиты на бесплатные переводы.
2. СЕП летает, по опыту от 5 до 30 минут, в качестве бонуса - проводка по счету в момент зачисления, у меня есть ПУМБ, заходит довольно быстро - около 10 минут, но у ПУМБа есть свои лимиты на P2P. Вчера гасил кредитки СЭПами с Хамелиона, все шустренько провелось.
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vpchelko
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:55
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greenozon
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:05
greenozon Йой😮 Дякую за вашу пильність, зараз передам куди потрібно щоб виправили
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:24
Таке питання виникло : якщо дружина карткою розраховується за кордоном, а в цей же час чоловік в Україні юзає телефон\годинник (це все з одного рахунку) --- чи не заблокує банк картку?
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Бекас
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