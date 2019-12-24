moveton угу про доступність будь якому клієнтові зняти у касі Сені 2734.58$ це так само як в анекдоті - коли питає син у батька - а що таке теоретично, а що таке практично. ... ... ... Ось бачиш синку теоретично ми мільйонери, а фактично живемо з жінками... із заниженою самооцінкою. ----
Сколько сейчас можно за день перевести р2р-переводами с карты Сенса на карту другого банка сервисом другого банка? Один консультант говорит, что 25 тысяч по умолчанию, и можно поднять лимит до 50 тысяч. Другой говорит, что больше 25 тысяч с одной карты нельзя. Если есть две карты к одному счету, тогда получится 2 по 25, т.е. 50 тысяч. Кто из них прав?
И второй вопрос. Если отправить СЭП из Сенса, в какой банк быстрее дойдет? Из подходящих вариантов ПУМБ, Альянс, Кредо, РВС, Индустриал.
1. не забывай про лимиты на бесплатные переводы. 2. СЕП летает, по опыту от 5 до 30 минут, в качестве бонуса - проводка по счету в момент зачисления, у меня есть ПУМБ, заходит довольно быстро - около 10 минут, но у ПУМБа есть свои лимиты на P2P. Вчера гасил кредитки СЭПами с Хамелиона, все шустренько провелось.