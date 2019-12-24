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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932

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Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:01

moveton угу про доступність будь якому клієнтові зняти у касі Сені 2734.58$ це так само як в анекдоті - коли питає син у батька - а що таке теоретично, а що таке практично. ...
...
...
Ось бачиш синку теоретично ми мільйонери, а фактично живемо з жінками... із заниженою самооцінкою.
----
Alien
 
Повідомлень: 2411
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3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:47

Сколько сейчас можно за день перевести р2р-переводами с карты Сенса на карту другого банка сервисом другого банка? Один консультант говорит, что 25 тысяч по умолчанию, и можно поднять лимит до 50 тысяч. Другой говорит, что больше 25 тысяч с одной карты нельзя. Если есть две карты к одному счету, тогда получится 2 по 25, т.е. 50 тысяч.
Кто из них прав?

И второй вопрос. Если отправить СЭП из Сенса, в какой банк быстрее дойдет? Из подходящих вариантов ПУМБ, Альянс, Кредо, РВС, Индустриал.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:10

Re: Sense Bank

candidat, отправьте по 1 ₴ на счёта в указанных банках и можно проверить на практике.
Howl
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2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:58

candidat

1. не забывай про лимиты на бесплатные переводы.
2. СЕП летает, по опыту от 5 до 30 минут, в качестве бонуса - проводка по счету в момент зачисления, у меня есть ПУМБ, заходит довольно быстро - около 10 минут, но у ПУМБа есть свои лимиты на P2P. Вчера гасил кредитки СЭПами с Хамелиона, все шустренько провелось.
vpchelko
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Повідомлень: 755
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:55

Sense Bank

тут паліво знайшлось, треба срочно видалити

https://alfabank.ua/upload/OVGZ-ua-2020.pdf
->
https://sensebank.com.ua/upload/OVGZ-ua-2020.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 15441
З нами з: 01.06.14
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1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:05

greenozon Йой😮 Дякую за вашу пильність, зараз передам куди потрібно щоб виправили

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:24

Re: Sense Bank

Таке питання виникло : якщо дружина карткою розраховується за кордоном, а в цей же час чоловік в Україні юзає телефон\годинник (це все з одного рахунку) --- чи не заблокує банк картку?
Бекас
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Повідомлень: 411
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:38

Re: Sense Bank

Все норм буде. Дружина ще може у себе і токен випустити на смарті
Amethyst
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Повідомлень: 4480
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9
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:14

Sense Bank
Имею пакет White.
Последней операцией с моей стороны было пополнение депозита "Швидкий" на сумму начисленных процентов.
Баланс по карте на конец августа был = 0.
01.09 баланс в выписке отображается: " Загальний баланс
- 24,98 UAH ".
В выписке последняя операция отображается за 28.08. (выплата %% по "Швидкому" и пополнение "Швидкого" этими процентами.

Откуда -24,98 грн. по пакету White ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:10

Re: Sense Bank

Знято плату за обслуговування
ihorsic
 
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