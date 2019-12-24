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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 930931932933

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46

ihorsic зі всіх пакеток чи як?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 864
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:03

  melkh написав:ihorsic зі всіх пакеток чи як?

Абонка? Она снимается с 1й грн-карты Пакета
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
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  #<1 ... 930931932933
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