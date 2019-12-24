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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46
ihorsic зі всіх пакеток чи як?
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melkh
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:03
melkh написав:ihorsic
зі всіх пакеток чи як?
Абонка? Она снимается с 1й грн-карты Пакета
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Amethyst
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