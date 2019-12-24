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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46
ihorsic зі всіх пакеток чи як?
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melkh
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:03
melkh написав:ihorsic
зі всіх пакеток чи як?
Абонка? Она снимается с 1й грн-карты Пакета
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Amethyst
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Додано: Суб 02 вер, 2023 07:19
ihorsic
Абонка 50 грн., у меня снято 24.98
Во-вторых, есть два депозита, остаток значительно больше 50К.
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Философ
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Додано: Суб 02 вер, 2023 07:34
Философ
смс ініформування?
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ukr0014959
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:44
Чи є тут та сама зоряна підтримка?
31,08 СЕПнув з сенсу в укргаз достойну суму, грошей нема досі
01/09 спробував перевірити відправивши 1 грн, результат той самий.
Сьогодні о 7 ранку сепнув 1 грн в монобанк, результат той самий гроші в банк отримувач не поступають.
Підтримка просто футболит
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ukr0014959
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:49
ukr0014959 написав:
Чи є тут та сама зоряна підтримка?
31,08 СЕПнув з сенсу в укргаз достойну суму, грошей нема досі
01/09 спробував перевірити відправивши 1 грн, результат той самий.
Сьогодні о 7 ранку сепнув 1 грн в монобанк, результат той самий гроші в банк отримувач не поступають.
Підтримка просто футболит
Доброго ранку! Переказ за реквізитами проходить від 15 хвилин до 3 робочих днів, але загалом у робочий день швидше, ніж у вихідний.
Я вам зараз напишу у приватні повідомлення, уточнити дані та перевірю.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:54
Философ написав:Sense Bank
Имею пакет White.
Последней операцией с моей стороны было пополнение депозита "Швидкий" на сумму начисленных процентов.
Баланс по карте на конец августа был = 0.
01.09 баланс в выписке отображается: " Загальний баланс
- 24,98 UAH ".
В выписке последняя операция отображается за 28.08. (выплата %% по "Швидкому" и пополнение "Швидкого" этими процентами.
Откуда -24,98 грн. по пакету White ?
Вітаю! Дякую що написали, перевіряю ваше питання.
Але 25 грн - це може бути лише списання за смс-інформування.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 11977
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1252 раз.
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