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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 930931932933

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Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:46

ihorsic зі всіх пакеток чи як?
melkh
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Повідомлень: 864
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:03

  melkh написав:ihorsic зі всіх пакеток чи як?

Абонка? Она снимается с 1й грн-карты Пакета
Amethyst
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Повідомлень: 4481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 807 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:19

ihorsic
Абонка 50 грн., у меня снято 24.98
Во-вторых, есть два депозита, остаток значительно больше 50К.
Философ
 
Повідомлень: 803
З нами з: 30.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:34

Философ

смс ініформування?
ukr0014959
 
Повідомлень: 265
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:44

Re: Sense Bank

Чи є тут та сама зоряна підтримка?
31,08 СЕПнув з сенсу в укргаз достойну суму, грошей нема досі
01/09 спробував перевірити відправивши 1 грн, результат той самий.
Сьогодні о 7 ранку сепнув 1 грн в монобанк, результат той самий гроші в банк отримувач не поступають.
Підтримка просто футболит
ukr0014959
 
Повідомлень: 265
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:49

  ukr0014959 написав:Чи є тут та сама зоряна підтримка?
31,08 СЕПнув з сенсу в укргаз достойну суму, грошей нема досі
01/09 спробував перевірити відправивши 1 грн, результат той самий.
Сьогодні о 7 ранку сепнув 1 грн в монобанк, результат той самий гроші в банк отримувач не поступають.
Підтримка просто футболит

Доброго ранку! Переказ за реквізитами проходить від 15 хвилин до 3 робочих днів, але загалом у робочий день швидше, ніж у вихідний.
Я вам зараз напишу у приватні повідомлення, уточнити дані та перевірю.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11978
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:54

  Философ написав:Sense Bank
Имею пакет White.
Последней операцией с моей стороны было пополнение депозита "Швидкий" на сумму начисленных процентов.
Баланс по карте на конец августа был = 0.
01.09 баланс в выписке отображается: " Загальний баланс
- 24,98 UAH ".
В выписке последняя операция отображается за 28.08. (выплата %% по "Швидкому" и пополнение "Швидкого" этими процентами.

Откуда -24,98 грн. по пакету White ?

Вітаю! Дякую що написали, перевіряю ваше питання.
Але 25 грн - це може бути лише списання за смс-інформування.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11978
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:50

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:Підтримка просто футболит
У підтримці Сенс можна дізнатися чи платіж був переданий до системи СЕП НБУ, тобто кошти війшли з банку чи ні.
Howl
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Повідомлень: 5535
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:15

Спостерігається недоступність додатку Sense SuperApp/My Sense Bank 😥
Щойно проблему буде вирішено, то одразу відпишусь вам про це

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11978
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:11

Sense Bank
Коли запрацює? Хоч приблизно!
JanIs
 
Повідомлень: 18
З нами з: 15.06.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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