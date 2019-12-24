На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 19:13
На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏
*Андрій
Додано: Суб 02 вер, 2023 19:18
Дякую за відповідь, але поясніть, яка сума може бути списана за смс-інформування, якщо залишок на рахунку був 0,00грн. ?
Зверніть увагу на п.1.3 тарифів: "В розмірі залишку на рахунку,..." !
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