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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:13

На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11979
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:18

  Sense Bank написав:
  Философ написав:Sense Bank
Имею пакет White.
Последней операцией с моей стороны было пополнение депозита "Швидкий" на сумму начисленных процентов.
Баланс по карте на конец августа был = 0.
01.09 баланс в выписке отображается: " Загальний баланс
- 24,98 UAH ".
В выписке последняя операция отображается за 28.08. (выплата %% по "Швидкому" и пополнение "Швидкого" этими процентами.

Откуда -24,98 грн. по пакету White ?

Вітаю! Дякую що написали, перевіряю ваше питання.
Але 25 грн - це може бути лише списання за смс-інформування.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Дякую за відповідь, але поясніть, яка сума може бути списана за смс-інформування, якщо залишок на рахунку був 0,00грн. ?
Зверніть увагу на п.1.3 тарифів: "В розмірі залишку на рахунку,..." !
Философ
 
Повідомлень: 804
З нами з: 30.07.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 931932933934
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