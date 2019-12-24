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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:13

На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11979
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:18

  Sense Bank написав:
  Философ написав:Sense Bank
Имею пакет White.
Последней операцией с моей стороны было пополнение депозита "Швидкий" на сумму начисленных процентов.
Баланс по карте на конец августа был = 0.
01.09 баланс в выписке отображается: " Загальний баланс
- 24,98 UAH ".
В выписке последняя операция отображается за 28.08. (выплата %% по "Швидкому" и пополнение "Швидкого" этими процентами.

Откуда -24,98 грн. по пакету White ?

Вітаю! Дякую що написали, перевіряю ваше питання.
Але 25 грн - це може бути лише списання за смс-інформування.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Дякую за відповідь, але поясніть, яка сума може бути списана за смс-інформування, якщо залишок на рахунку був 0,00грн. ?
Зверніть увагу на п.1.3 тарифів: "В розмірі залишку на рахунку,..." !
Философ
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:46

Де гроші Зін?

Доброго ранку шановні!

Така себе халепа з SENSE сталася.
01 вересня о 19,00 я зробив переказ суми 3000 грн з одного СВОГО карткового рахунку (White) на інший СВІЙ рахунок (Хамончик). Гроші вмить зписалися з рахунку і мабуть полетіли на вказаний мій рахунок другої карті)))
Проходить час, доба, вже третя доба пішла а грошенят нема!!

В суботу запитав у чаті деж мої грошенята...відповідь дівчини мене здивувала: "з боку нашого СЕНС банку операція пройшла вдало і успішно"
Я питаю, як же успішно коли грошей нема? Тоді була шедевральна відповідь: "Я подам заявку на пошук грошей яки чомусь зникли. Пошуки будут тривати три доби"((((

От така *уйня малята! :oops:

P.S. реквізити ніхто не плутав, все перевірено декілька разів, копіював IBAN рахунок и по ньому переводив. Роблю так дуже часто. і ось така халепа.

На вашу думку де можуть гуляти гроші?
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:52

Re: Sense Bank

  skorpi написав:На вашу думку де можуть гуляти гроші?
Та де завгодно. Банк великий - місць де сховатись багато. До речі хотів спитати а якщо переказували з власного карткового на власний картковий - на поркуа ви це робили через IBAN? Чому не з картки на картки? З власного досвіду - переказ через IBAN всередині банку реалізовано дещо гірше ніж між картками. Часто густо гроші в одному місці зникли а в іншому певний час їх немає. Інколи це займає короткий проміжок часу, інколи - довший, а у вас он воно і взагалі зашквар з боку банку вийшов. Між картками літає просто чудово. Ну і по рахункам все проводиться тим же днем - тому на мій погляд для переказів між власними рахунками - по номеру картки - це якраз саме воно!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:55

Alien звик за реквізитами переводити...така собі погана звичка як виявляється :(
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:46

  skorpi написав:Alien звик за реквізитами переводити...така собі погана звичка як виявляється :(

За рахунком гроші проводяться протягом 30хв, за карткою -- миттєво, але потім сінхра може бути +30хв.
Але для погашення кредиток все ж таки краще проводити за рахунком. Хоча Алка божиться, що вже рік як зробила міттєві зарахування при картка-картка, але відносно КК то брехня, все зроблено через костилі в АБС, яка дохне прям на очах. А в Пт. таки були збої з базами у передвечірні години. Хай шукають
Ще спробуйте зробити якусь трату з картки (від 1грн), може баланс і відновиться :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:48

Amethyst трати з Хамону робив у суботу та неділю... гроші і досить не зараховані.
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:01

  skorpi написав:Amethyst трати з Хамону робив у суботу та неділю... гроші і досить не зараховані.

Ну вимагайте як соррі-бонус парасольку, вже синю, мабуть :roll:
В мене колись була така, тільки там чомусь мілком'яг було написано :D
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:19

Тільки що написав знову в чат. Відповили що заявка на пошук грошенят ще активна, але новин нема.
І через 2 хвилини чудова СМС о зарахуванні моїх грошей на карту.

Може щось ще дадуть (сподіваюсь) :mrgreen: , за три дні не працюючих на мене грошей)))
skorpi
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