На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 19:13
На щастя, проблему було вирішено і все вже має працювати в стандартному режимі 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏
*Андрій
Додано: Суб 02 вер, 2023 19:18
Дякую за відповідь, але поясніть, яка сума може бути списана за смс-інформування, якщо залишок на рахунку був 0,00грн. ?
Зверніть увагу на п.1.3 тарифів: "В розмірі залишку на рахунку,..." !
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:46
Де гроші Зін?
Доброго ранку шановні!
Така себе халепа з SENSE сталася.
01 вересня о 19,00 я зробив переказ суми 3000 грн з одного СВОГО карткового рахунку (White) на інший СВІЙ рахунок (Хамончик). Гроші вмить зписалися з рахунку і мабуть полетіли на вказаний мій рахунок другої карті)))
Проходить час, доба, вже третя доба пішла а грошенят нема!!
В суботу запитав у чаті деж мої грошенята...відповідь дівчини мене здивувала: "з боку нашого СЕНС банку операція пройшла вдало і успішно"
Я питаю, як же успішно коли грошей нема? Тоді була шедевральна відповідь: "Я подам заявку на пошук грошей яки чомусь зникли. Пошуки будут тривати три доби"((((
От така *уйня малята!
P.S. реквізити ніхто не плутав, все перевірено декілька разів, копіював IBAN рахунок и по ньому переводив. Роблю так дуже часто. і ось така халепа.
На вашу думку де можуть гуляти гроші?
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:52
Re: Sense Bank
Та де завгодно. Банк великий - місць де сховатись багато. До речі хотів спитати а якщо переказували з власного карткового на власний картковий - на поркуа ви це робили через IBAN? Чому не з картки на картки? З власного досвіду - переказ через IBAN всередині банку реалізовано дещо гірше ніж між картками. Часто густо гроші в одному місці зникли а в іншому певний час їх немає. Інколи це займає короткий проміжок часу, інколи - довший, а у вас он воно і взагалі зашквар з боку банку вийшов. Між картками літає просто чудово. Ну і по рахункам все проводиться тим же днем - тому на мій погляд для переказів між власними рахунками - по номеру картки - це якраз саме воно!
Додано: Пон 04 вер, 2023 08:55
Alien звик за реквізитами переводити...така собі погана звичка як виявляється
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:46
За рахунком гроші проводяться протягом 30хв, за карткою -- миттєво, але потім сінхра може бути +30хв.
Але для погашення кредиток все ж таки краще проводити за рахунком. Хоча Алка божиться, що вже рік як зробила міттєві зарахування при картка-картка, але відносно КК то брехня, все зроблено через костилі в АБС, яка дохне прям на очах. А в Пт. таки були збої з базами у передвечірні години. Хай шукають
Ще спробуйте зробити якусь трату з картки (від 1грн), може баланс і відновиться
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:48
Amethyst трати з Хамону робив у суботу та неділю... гроші і досить не зараховані.
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:01
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:19
Тільки що написав знову в чат. Відповили що заявка на пошук грошенят ще активна, але новин нема.
І через 2 хвилини чудова СМС о зарахуванні моїх грошей на карту.
Може щось ще дадуть (сподіваюсь) , за три дні не працюючих на мене грошей)))
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