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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:55
skorpi Напишу вам в особисті, розберемось із цим питанням
Ваша Анастасія
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