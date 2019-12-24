skorpi Напишу вам в особисті, розберемось із цим питанням
Ваша Анастасія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:55
skorpi Напишу вам в особисті, розберемось із цим питанням
Ваша Анастасія
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:28
Re: Sense Bank
Відповів вам у приватних повідомленнях, але й тут також уточню. Що воно дійсно так, плата за смс-інформування не має списуватися в мінус.
Але що відбулося. 30.08 у вас було повернення депозиту, воно відразу зарахувалося на рахунок. В цей же день ви пішли знімати кошти в банкоматі, але по рахунку це зняття пройшло лише 1.09 (додатково ще була покупка в цей день).
І тому, логіка у системі спрацювала як: кошти ще залишаються по рахунку, тому може відбутися списання.
Хоча по балансу цих коштів у вас вже не було, а по рахунку вони не встигли пройти.
Неприємна ситуація, але кошти вам будуть відшкодовані, як і обіцяв у ПП.
Вибачте, будь ласка, що так трапилося. Дійсно, кілька факторів зіграли.
Дуже дякую, що написали нам і просигналізували це!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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