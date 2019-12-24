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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:55

skorpi Напишу вам в особисті, розберемось із цим питанням
Ваша Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11981
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:28

Re: Sense Bank

  Философ написав:Дякую за відповідь, але поясніть, яка сума може бути списана за смс-інформування, якщо залишок на рахунку був 0,00грн. ?
Зверніть увагу на п.1.3 тарифів: "В розмірі залишку на рахунку,..." !

Відповів вам у приватних повідомленнях, але й тут також уточню. Що воно дійсно так, плата за смс-інформування не має списуватися в мінус.
Але що відбулося. 30.08 у вас було повернення депозиту, воно відразу зарахувалося на рахунок. В цей же день ви пішли знімати кошти в банкоматі, але по рахунку це зняття пройшло лише 1.09 (додатково ще була покупка в цей день).
І тому, логіка у системі спрацювала як: кошти ще залишаються по рахунку, тому може відбутися списання.
Хоча по балансу цих коштів у вас вже не було, а по рахунку вони не встигли пройти.

Неприємна ситуація, але кошти вам будуть відшкодовані, як і обіцяв у ПП.
Вибачте, будь ласка, що так трапилося. Дійсно, кілька факторів зіграли.
Дуже дякую, що написали нам і просигналізували це!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11981
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 932933934935
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