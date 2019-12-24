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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:56
Sense Bank написав:
На жаль, НБУ ще таке не дозволяє
Не совсем так. НБУ запрещает снимать выше 100к в день со счёта, а не с карты. Как выше говорили, банкоматная проводка по счёту делается на следующий день (а то и через один) поэтому такой съём с карты НБУ допускает. Позволяет ли это Сенин процессинг - это другой вопрос.
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moveton
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:38
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
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Tat_888
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:27
Tat_888 написав:
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей
*Андрій
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:42
Tat_888 написав:
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
у меня по акции f.ua начислилось только через месяц после обращения в техподдержку
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maniachello
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