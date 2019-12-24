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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:56

  Sense Bank написав:На жаль, НБУ ще таке не дозволяє

Не совсем так. НБУ запрещает снимать выше 100к в день со счёта, а не с карты. Как выше говорили, банкоматная проводка по счёту делается на следующий день (а то и через один) поэтому такой съём с карты НБУ допускает. Позволяет ли это Сенин процессинг - это другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:38

не начислились акционные "орехи" за оплату в "Адонисе"

Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Tat_888
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Повідомлень: 173
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:27

  Tat_888 написав:Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?


Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:42

  Tat_888 написав:Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?

у меня по акции f.ua начислилось только через месяц после обращения в техподдержку :roll:
maniachello
 
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  #<1 ... 933934935936
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