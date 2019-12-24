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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:56
Sense Bank написав:
На жаль, НБУ ще таке не дозволяє
Не совсем так. НБУ запрещает снимать выше 100к в день со счёта, а не с карты. Как выше говорили, банкоматная проводка по счёту делается на следующий день (а то и через один) поэтому такой съём с карты НБУ допускает. Позволяет ли это Сенин процессинг - это другой вопрос.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:38
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
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Tat_888
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:27
Tat_888 написав:
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей
*Андрій
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Додано: Вів 05 вер, 2023 13:42
Tat_888 написав:
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
у меня по акции f.ua начислилось только через месяц после обращения в техподдержку
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:47
Sense Bank написав: Tat_888 написав:
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей
*Андрій
Прошу уточнити,де дивитися тарифи по зарплатній картці ,якщо клієнт в А-клуб, в додатку та на сайті немає інформації,в чаті пишуть про індивідуальну умови обслуговування,і є різниця якщо в додатку операція готівкова і комісія як за готівку,а з програми менеджера висвітлена операція як зовнішні(безготівкова) операція???
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sens
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Додано: Вів 05 вер, 2023 19:42
Вопрос к з.лордам:
Предыстория: банк предложил клиенту погасить часть кредиторской задолженности, тогда банк закрывает этот кредит как полностью погашенный.
После того, как клиент погасил предлагаемую часть:
1. В течение какого срока банк должен закрыть этот кредит и сообщить об этом в УБКИ ?
2. На протяжении всего того времени, что кредит ещё не закрыт, - как банк коммуницирует с УБКИ, какие данные им предоставляет, как характеризует финансовое состояние клиента ?
Что на этот счёт говорит ДКБО ?
А то есть один очень нехороший кейс.
Прежде, чем начинать шкандаль, - хотелось бы понять официальную позицию банка по этим вопросам.
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mustbe
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:44
mustbe Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання.
Прощення відбувається якщо :
- довідка відправлена Укрпоштою — прощення з 15-го до 31-го числа наступного місяця після місяця відправки довідки
- довідка на відділенні банку — прощення з 15-го до 31-го числа наступного місяця за місяцем отримання довідки у відділенні (обв'язково отримати та підписати довідку);
- Якщо за юридичною адресою УкрПошта не працює та немає можливості отримати довідку то необхідно звернутись до чату або кц для отримання скану довідки та підписати(дія підпис/кеп) та відправити до банку/або роздрукувати поставити підпис та відправити на юридичну адресу оригінал
Строки оновлення інформації в БКІ — банк передає інформацію в БКІ, якщо зміни по угоді:
- відбулись — протягом двох днів;
- не відбулись — один раз в місяць.
Ваша помічниця, Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:53
Sense Bank написав:mustbe
Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання.
Вы говорите про какую-то довидку.
А вопрос был в другом.
Клиент выполнил свою часть предложенного соглашения.
Как скоро после этого кредит будет официально закрыт ? Как скоро информация о закрытом кредите появится в УБКИ ?
Если речь идёт про некую довидку, которая должна поступить клиенту - как скоро она поступит ? Есть чёткий регламент ?
И самый главный вопрос: как именно банк характеризует клиента в УБКИ поле того, как клиент выполнил свою часть соглашения, но банк всё ещё так и не сподобился прислать довидку ?
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mustbe
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