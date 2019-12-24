Sense Bank написав:На жаль, НБУ ще таке не дозволяє
Не совсем так. НБУ запрещает снимать выше 100к в день со счёта, а не с карты. Как выше говорили, банкоматная проводка по счёту делается на следующий день (а то и через один) поэтому такой съём с карты НБУ допускает. Позволяет ли это Сенин процессинг - это другой вопрос.
Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Tat_888 написав:Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Tat_888 написав:Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
у меня по акции f.ua начислилось только через месяц после обращения в техподдержку
Tat_888 написав:Оплатила 2 сентября дебеткой в клинике "адонис", полагается 3% акционных "орехов", до сих пор не начислены.По прочим акциям (маудау,f.ua,moyo )начислялись через 5 мин после оплаты.Поддержка, что скажете?
Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей
*Андрій
Прошу уточнити,де дивитися тарифи по зарплатній картці ,якщо клієнт в А-клуб, в додатку та на сайті немає інформації,в чаті пишуть про індивідуальну умови обслуговування,і є різниця якщо в додатку операція готівкова і комісія як за готівку,а з програми менеджера висвітлена операція як зовнішні(безготівкова) операція???
Вопрос к з.лордам: Предыстория: банк предложил клиенту погасить часть кредиторской задолженности, тогда банк закрывает этот кредит как полностью погашенный. После того, как клиент погасил предлагаемую часть: 1. В течение какого срока банк должен закрыть этот кредит и сообщить об этом в УБКИ ? 2. На протяжении всего того времени, что кредит ещё не закрыт, - как банк коммуницирует с УБКИ, какие данные им предоставляет, как характеризует финансовое состояние клиента ?
Что на этот счёт говорит ДКБО ? А то есть один очень нехороший кейс. Прежде, чем начинать шкандаль, - хотелось бы понять официальную позицию банка по этим вопросам.
mustbe Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання.
Прощення відбувається якщо : - довідка відправлена Укрпоштою — прощення з 15-го до 31-го числа наступного місяця після місяця відправки довідки - довідка на відділенні банку — прощення з 15-го до 31-го числа наступного місяця за місяцем отримання довідки у відділенні (обв'язково отримати та підписати довідку); - Якщо за юридичною адресою УкрПошта не працює та немає можливості отримати довідку то необхідно звернутись до чату або кц для отримання скану довідки та підписати(дія підпис/кеп) та відправити до банку/або роздрукувати поставити підпис та відправити на юридичну адресу оригінал
Строки оновлення інформації в БКІ — банк передає інформацію в БКІ, якщо зміни по угоді: - відбулись — протягом двох днів; - не відбулись — один раз в місяць.
Sense Bank написав:mustbe Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання.
Вы говорите про какую-то довидку. А вопрос был в другом. Клиент выполнил свою часть предложенного соглашения. Как скоро после этого кредит будет официально закрыт ? Как скоро информация о закрытом кредите появится в УБКИ ? Если речь идёт про некую довидку, которая должна поступить клиенту - как скоро она поступит ? Клиент хотел бы самый быстрый вариант, но его об этом никто не спрашивал. Есть чёткий регламент ? Через какое время после погашения части долга с клиентом должны связаться и уточнить варианты получения и подписания довидки ? И самый главный вопрос: как именно банк характеризует клиента в УБКИ поле того, как клиент выполнил свою часть соглашения, но банк всё ещё так и не сподобился прислать довидку ?