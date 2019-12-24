Додано: Вів 05 вер, 2023 21:53

Sense Bank написав: mustbe Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання. Зміни в БКІ відбуваються після погашення та наступним етапом після фактичного прощення боргу та закриття кредиту в цілому, що залежить від каналу отримання довідки про прощення та її підписання.

Вы говорите про какую-то довидку.А вопрос был в другом.Клиент выполнил свою часть предложенного соглашения.Как скоро после этого кредит будет официально закрыт ? Как скоро информация о закрытом кредите появится в УБКИ ?Если речь идёт про некую довидку, которая должна поступить клиенту - как скоро она поступит ? Клиент хотел бы самый быстрый вариант, но его об этом никто не спрашивал. Есть чёткий регламент ? Через какое время после погашения части долга с клиентом должны связаться и уточнить варианты получения и подписания довидки ?И самый главный вопрос: как именно банк характеризует клиента в УБКИ поле того, как клиент выполнил свою часть соглашения, но банк всё ещё так и не сподобился прислать довидку ?