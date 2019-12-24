Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.
Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.
Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.
Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.
А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.
Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.
Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️