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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 934935936937 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.6 5 85 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 9 2- Погане. Некомпетентне. 8% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 35 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 21 Всього голосів : 85 Додано: Сер 06 вер, 2023 11:43 mustbe написав: Следующий вопрос:

Зависит ли фактическое погашение кредита от этой довидки ? Или это независимые процессы ?На протяжении какого срока после погашения клиентом предложенной части банк должен полностью погасить кредит ? Следующий вопрос:Зависит ли фактическое погашение кредита от этой довидки ? Или это независимые процессы ?На протяжении какого срока после погашения клиентом предложенной части банк должен полностью погасить кредит ?



Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.

Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.



Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11986 З нами з: 18.02.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:59 Sense Bank написав: Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку. Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?

Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.



Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?



Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.

Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регамент ?

Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регамент ?Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? mustbe

Повідомлень: 7148 З нами з: 27.12.17 Подякував: 166 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 934935936937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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