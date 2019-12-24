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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 934935936937 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.6 5 85 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 9 2- Погане. Некомпетентне. 8% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 35 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 21 Всього голосів : 85 Додано: Сер 06 вер, 2023 11:43 mustbe написав: Следующий вопрос:

Зависит ли фактическое погашение кредита от этой довидки ? Или это независимые процессы ?На протяжении какого срока после погашения клиентом предложенной части банк должен полностью погасить кредит ? Следующий вопрос:Зависит ли фактическое погашение кредита от этой довидки ? Или это независимые процессы ?На протяжении какого срока после погашения клиентом предложенной части банк должен полностью погасить кредит ?



Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.

Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.



Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11989 З нами з: 18.02.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 11:59 Sense Bank написав: Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку. Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?

Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.



Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?



Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.

Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?

Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? mustbe

Повідомлень: 7150 З нами з: 27.12.17 Подякував: 166 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:40 mustbe написав: Sense Bank написав: Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку. Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?

Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.



Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?



Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.

Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?

Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ?



Якщо вам надходить довідка Укрпоштою або отримуєте її у відділенні, вона залишається вам. Бо вам вона потрібна для бачення суми спрощенні і як факт підтвердження спрощення банком.



Довідка виготовляється орієнтовано 1-3 місяці, але може виготовлятися і більше, на жаль, є затримки з цим.

Після того, як ви отримуєте довідку по спрощенню, ми орієнтуємо на 2 місяці закриття кредиту. Тобто, я не можу підтвердити, що виконавши умови у вересні, ви вже у листопаді отримаєте довідку і в грудні закриється кредитний договір. Може бути, що все дуже вчасно буде виконано, а можуть спостерігатися затримки.



Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Якщо вам надходить довідка Укрпоштою або отримуєте її у відділенні, вона залишається вам. Бо вам вона потрібна для бачення суми спрощенні і як факт підтвердження спрощення банком.Довідка виготовляється орієнтовано 1-3 місяці, але може виготовлятися і більше, на жаль, є затримки з цим.Після того, як ви отримуєте довідку по спрощенню, ми орієнтуємо на 2 місяці закриття кредиту. Тобто, я не можу підтвердити, що виконавши умови у вересні, ви вже у листопаді отримаєте довідку і в грудні закриється кредитний договір. Може бути, що все дуже вчасно буде виконано, а можуть спостерігатися затримки.Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11989 З нами з: 18.02.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 12:49 Sense Bank написав: Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба. Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.

Вот тут то и начинается самое интересное.

Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.

Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?

Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.

Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?

Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ? Вот тут то и начинается самое интересное.Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ? mustbe

Повідомлень: 7150 З нами з: 27.12.17 Подякував: 166 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:04 mustbe написав: Sense Bank написав: Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба. Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.

Вот тут то и начинается самое интересное.

Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.

Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?

Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.

Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?

Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ? Вот тут то и начинается самое интересное.Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ?



Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки (якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).

Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті 80% боргу.

При цьому, в системі банку договір буде закрито тільки після завершення процедури прощення. Тому дата закриття в БКІ та дата закриття договору в банку відрізняються.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки (якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті 80% боргу.При цьому, в системі банку договір буде закрито тільки після завершення процедури прощення. Тому дата закриття в БКІ та дата закриття договору в банку відрізняються.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11989 З нами з: 18.02.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12 Sense Bank написав: Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки (якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).

Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті 80% боргу. Акція не впливає на кредитну історію(якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений,80% боргу.

Вы же сами себе противоречите.

Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".

Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ? Вы же сами себе противоречите.Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ? mustbe

Повідомлень: 7150 З нами з: 27.12.17 Подякував: 166 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 вер, 2023 15:13 mustbe написав: Sense Bank написав: Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки (якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).

Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті 80% боргу. Акція не впливає на кредитну історію(якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений,80% боргу.

Вы же сами себе противоречите.

Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".

Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ? Вы же сами себе противоречите.Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ?



Як це працює, ви сплачуєте по акції, наприклад, це 80/20.

Ви внесли вчасно 80% по кредиту, потім отримали довідку про спрощення. Все, це означає, що ви виконали ваші умови і банк цією угодою підтверджує, і надає вам суму спрощення. Загалом ми відправляємо Укрпоштою, тому нічого підписувати не потрібно будет.

А отже, з цього моменту на вашу кредитну історію не впливає ця заборгованість, яка ще системно в банку відображається, бо як я вище вам писав, закривається воно пізніше.



Тобто, для БКІ ми вже передаємо інформацію, що все добре, ваш кредит закритий, але у системі банку він продовжує діяти, і як тільки буде закритим, ви це побачите і зможете зробити стандартну безкоштовну довідку про закриття кредитного договору.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Як це працює, ви сплачуєте по акції, наприклад, це 80/20.Ви внесли вчасно 80% по кредиту, потім отримали довідку про спрощення. Все, це означає, що ви виконали ваші умови і банк цією угодою підтверджує, і надає вам суму спрощення. Загалом ми відправляємо Укрпоштою, тому нічого підписувати не потрібно будет.А отже, з цього моменту на вашу кредитну історію не впливає ця заборгованість, яка ще системно в банку відображається, бо як я вище вам писав, закривається воно пізніше.Тобто, для БКІ ми вже передаємо інформацію, що все добре, ваш кредит закритий, але у системі банку він продовжує діяти, і як тільки буде закритим, ви це побачите і зможете зробити стандартну безкоштовну довідку про закриття кредитного договору.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11989 З нами з: 18.02.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 934935936937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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