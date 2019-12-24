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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:43
mustbe написав:
Следующий вопрос:
Зависит ли фактическое погашение кредита от этой довидки ? Или это независимые процессы ?На протяжении какого срока после погашения клиентом предложенной части банк должен полностью погасить кредит ?
Доброго ранку, вибачаюся, що вам відповідаємо із запізненням.
Наприклад, у вас є пропозиція в цьому місяці, вона діє з 1.09 по 1.10. Щоб скористатись акцією ви вносите суму до дати закінчення пропозиції на рахунок вашого кредиту. Протягом 10 днів після зарахування коштів вам прийде смс, що умови виконані. Далі ви вже очікуєте довідку про прощення боргу.
Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.
Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.
А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.
Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.
Ну і звісно не забуваємо про сплату податків по спрощеній сумі. Сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору протягом 1-го року.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:59
Sense Bank написав:
Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.
Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.
А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.
Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.
После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?
Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.
Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?
Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.
Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?
Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:40
mustbe написав: Sense Bank написав:
Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.
Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.
А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.
Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.
После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?
Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.
Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?
Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.
Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?
Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ?
Якщо вам надходить довідка Укрпоштою або отримуєте її у відділенні, вона залишається вам. Бо вам вона потрібна для бачення суми спрощенні і як факт підтвердження спрощення банком.
Довідка виготовляється орієнтовано 1-3 місяці, але може виготовлятися і більше, на жаль, є затримки з цим.
Після того, як ви отримуєте довідку по спрощенню, ми орієнтуємо на 2 місяці закриття кредиту. Тобто, я не можу підтвердити, що виконавши умови у вересні, ви вже у листопаді отримаєте довідку і в грудні закриється кредитний договір. Може бути, що все дуже вчасно буде виконано, а можуть спостерігатися затримки.
Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:49
Sense Bank написав:
Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.
Вот тут то и начинается самое интересное.
Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.
Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?
Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.
Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?
Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:04
mustbe написав: Sense Bank написав:
Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.
Вот тут то и начинается самое интересное.
Клиент выполнил свою часть сделки. Банк будет закрывать этот кредит несколько месяцев (ибо это неимоверно сложная задача, пары месяцев точно не хватит). Ну, ок.
Как всё это время банк отчитывается в УБКИ ?
Если смотреть формально - у клиента есть незакрытый кредит с прошедшей датой погашения.
Сообщает ли банк в УБКИ, что у клиента есть просроченная задолженность ?
Или как он отчитывается в УБКИ по этому кредиту ?
Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки (якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).
Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті 80% боргу.
При цьому, в системі банку договір буде закрито тільки після завершення процедури прощення. Тому дата закриття в БКІ та дата закриття договору в банку відрізняються.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 13:12
Sense Bank написав:
Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки
(якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).
Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті
80% боргу.
Вы же сами себе противоречите.
Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".
Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:13
mustbe написав: Sense Bank написав:
Акція не впливає на кредитну історію за умови виконання вами зобов'язань з надання до банку підписаної довідки
(якщо отримана на Укрпошті — підписання не потрібне).
Банк передає договір до БКІ, як закритий та погашений, відразу після виконання умов по сплаті
80% боргу.
Вы же сами себе противоречите.
Сначала пишете про "за умови виконання", а потом "відразу після виконання умов по сплаті".
Какой ответ считать правильным - 1-й или 2-й ?
Як це працює, ви сплачуєте по акції, наприклад, це 80/20.
Ви внесли вчасно 80% по кредиту, потім отримали довідку про спрощення. Все, це означає, що ви виконали ваші умови і банк цією угодою підтверджує, і надає вам суму спрощення. Загалом ми відправляємо Укрпоштою, тому нічого підписувати не потрібно будет.
А отже, з цього моменту на вашу кредитну історію не впливає ця заборгованість, яка ще системно в банку відображається, бо як я вище вам писав, закривається воно пізніше.
Тобто, для БКІ ми вже передаємо інформацію, що все добре, ваш кредит закритий, але у системі банку він продовжує діяти, і як тільки буде закритим, ви це побачите і зможете зробити стандартну безкоштовну довідку про закриття кредитного договору.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:48
Sense Bank написав:
Як це працює, ви сплачуєте по акції, наприклад, це 80/20.
Ви внесли вчасно 80% по кредиту, потім отримали довідку про спрощення. Все, це означає, що ви виконали ваші умови і банк цією угодою підтверджує, і надає вам суму спрощення. Загалом ми відправляємо Укрпоштою, тому нічого підписувати не потрібно будет.
А отже, з цього моменту на вашу кредитну історію не впливає ця заборгованість, яка ще системно в банку відображається, бо як я вище вам писав, закривається воно пізніше.
Тобто, для БКІ ми вже передаємо інформацію, що все добре, ваш кредит закритий, але у системі банку він продовжує діяти, і як тільки буде закритим, ви це побачите і зможете зробити стандартну безкоштовну довідку про закриття кредитного договору.
Увы, но вы описали ситуацию из мифического идеального мира.
В нашем жестоком мире это работает совсем не так, то есть совсем не работает.
Реальный кейс:
Клиент получил предложение о прощении в июне. В июне же погасил предложенную часть.
Горячка подтвердила выполнение клиентом условий акции и посоветовала подождать месяц-два. Ну, ок, ждём.
С тех пор прошло 2.5 месяца. Справка так и не отправлена, кредит так и не закрыт.
Горячка ничего внятного про статус кредита сказать не может.
Но самое интересное - дальше.
В сентябре другие банки начали блокировать клиентские кредитки и обнулять кредлимиты с формулировкой: "Карта заблокирована, так как вы имеете просроченную задолженность в других банках".
В УБКИ Клиент имеет статус "Дефолт
". (даже и не знал что такое возможно)
И, как объяснение, висит просроченная задолженность, как раз на ту сумму, которую должна простить Алла.
То есть, согласившись на предложение Аллы, клиент напрочь угробил свою кредитную историю, остался без кредиток других банков.
Офигенное, конечно, предложение сделала Алла. И врагу такого не пожелаешь.
Как вам такое, звёздные илоны маски ?
Кто виноват и что делать ?
Как клиенту добиться того, чтобы Алла отправила в УБКИ информацию о том, что у клиента нет никакой просрочки ?
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