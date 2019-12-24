Додано: Сер 06 вер, 2023 12:40

mustbe написав: Sense Bank написав: Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.

Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.

А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.



Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку. Тобто, оплата по акції прощення і отримання довідки це є різні процеси, але вони йдуть покроково один за одним.Від вас потрібно лише в необхідні терміни сплатити по акції та дочекатися підтвердження виконання умов.А вже далі ми робимо свою справу, виготовляємо для вас довідку.Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку.

После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?

Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.



Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?



Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.

Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?

Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ? После получения и подписания довидки - что с ней нужно делать ?Насколько я понял - довидка остаётся у клиента, передавать в банк её не надо.Как тогда понимать вашу фразу: "Орієнтовно закриття кредиту відбувається через 2 місяці після того, як ви отримали та підписали довідку." ?Спрошу немного иначе. Клиент погасил свою часть в день ДД.ММ.Не позже какого дня банк должен полностью закрыть кредит ? Есть чёткий регламент ?Зависит ли фактическое закрытие кредита от отправки, получения и подписания довидки ?

Якщо вам надходить довідка Укрпоштою або отримуєте її у відділенні, вона залишається вам. Бо вам вона потрібна для бачення суми спрощенні і як факт підтвердження спрощення банком.Довідка виготовляється орієнтовано 1-3 місяці, але може виготовлятися і більше, на жаль, є затримки з цим.Після того, як ви отримуєте довідку по спрощенню, ми орієнтуємо на 2 місяці закриття кредиту. Тобто, я не можу підтвердити, що виконавши умови у вересні, ви вже у листопаді отримаєте довідку і в грудні закриється кредитний договір. Може бути, що все дуже вчасно буде виконано, а можуть спостерігатися затримки.Але що важливо, як тільки ви виконаєте умови, то можна більше не дивитися на кредит, який не відразу закривається, із-за технічних моментів, тому він "висить активним". Умови виконані, нічого більше вносити не треба.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️