А Алка сьодня СЕПи нормальна зараховує чи філоніт.
Шота з 12:00 чекаю зарахування а нічого немає.
АБСка лягла і просить, чи шо?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 15:37
А Алка сьодня СЕПи нормальна зараховує чи філоніт.
Шота з 12:00 чекаю зарахування а нічого немає.
АБСка лягла і просить, чи шо?!
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:53
В мене нещодавно зайшов. Від юрособи. Зазвичай в такий час конкретно від них воно звичайно й заходить між 16 та 17ю). Тому не помітив будь яких труднощів чи незвичайностей з боку Сєні
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