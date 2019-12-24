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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 15:37

А Алка сьодня СЕПи нормальна зараховує чи філоніт.
Шота з 12:00 чекаю зарахування а нічого немає.
АБСка лягла і просить, чи шо?!
Amethyst
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Повідомлень: 4510
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 808 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:53

  Amethyst написав:А Алка сьодня СЕПи нормальна зараховує чи філоніт.
Шота з 12:00 чекаю зарахування а нічого немає.
АБСка лягла і просить, чи шо?!

В мене нещодавно зайшов. Від юрособи. Зазвичай в такий час конкретно від них воно звичайно й заходить між 16 та 17ю). Тому не помітив будь яких труднощів чи незвичайностей з боку Сєні
Alien
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 720 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:43

  Alien написав:
  Amethyst написав:А Алка сьодня СЕПи нормальна зараховує чи філоніт.
Шота з 12:00 чекаю зарахування а нічого немає.
АБСка лягла і просить, чи шо?!

В мене нещодавно зайшов. Від юрособи. Зазвичай в такий час конкретно від них воно звичайно й заходить між 16 та 17ю). Тому не помітив будь яких труднощів чи незвичайностей з боку Сєні

Угу, почали приходити після 16:00 :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 935936937938
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