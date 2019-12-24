Alien написав:

Howl написав: mustbe, согласно этой статье прощение долга происходит после получения справки. Справка по умолчанию отправляется Укрпочтой. Если она фактически отправилась, то стоит уточнить по какому адресу была отправка и, скорее всего, должен быть трек-номер письма.

Мой вывод. Пока справка не будет получена, то в кредитной истории чуда не произойдёт. , согласнопрощение долга происходит после получения справки. Справка по умолчанию отправляется Укрпочтой. Если она фактически отправилась, то стоит уточнить по какому адресу была отправка и, скорее всего, должен быть трек-номер письма.Мой вывод. Пока справка не будет получена, то в кредитной истории чуда не произойдёт.

Мені здається що ставити отримання якоїсь довідки як обов'язкову умову для завершення угоди щонайменше не розумно. У позичальника є єдине і головне зобов'язання при прощенні - погасити 80% заборгованості. Інших зобов'язань у нього як би нема. І прив'язувати закриття кредитної угоди до отримання довідки це вже за гранню добра та зла. Справу можна бути не спроможним отримати за ряду причин у тому числі і не залежних від позичальника. Але факт її не отримання не має жодного впливу на заборгованість по кредиту. До того ж сам представник банку стверджує що роль цієї довідку суто інформативна - щоб позичальник мав під рукою паперове нагадування про точну суму спрощення, яку має використати при річному декларуванні у наступному році. Тобто сам банк фактично визнає що для закриття угоди по суті ніякого значення отримання довідки не має - ця довідка має для закриття боргу ту саму користь що і п'яте колесо для воза. Крім того один із стандартів МСБО прямо декларує що для обліку економічна суть має перевагу на формою. Суттю в цьому питанні є фактичне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком у оюсягах погоджених з банком, формою - вірніше мовити однією з форм оформлення цього процесує сама по собі довідка. Керуючись цим стандартом банку цілком достатньо для відображення в обліку закриття боргу виключно тієї події яка відбулася по суті. Факт отримання чи не отримання довідки просто не повинен мати жодного впливу, як такий що не має жодного економічного значення у цьому питанні