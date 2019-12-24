Howl написав:mustbe, согласно этой статье прощение долга происходит после получения справки. Справка по умолчанию отправляется Укрпочтой. Если она фактически отправилась, то стоит уточнить по какому адресу была отправка и, скорее всего, должен быть трек-номер письма. Мой вывод. Пока справка не будет получена, то в кредитной истории чуда не произойдёт.
Мені здається що ставити отримання якоїсь довідки як обов'язкову умову для завершення угоди щонайменше не розумно. У позичальника є єдине і головне зобов'язання при прощенні - погасити 80% заборгованості. Інших зобов'язань у нього як би нема. І прив'язувати закриття кредитної угоди до отримання довідки це вже за гранню добра та зла. Справу можна бути не спроможним отримати за ряду причин у тому числі і не залежних від позичальника. Але факт її не отримання не має жодного впливу на заборгованість по кредиту. До того ж сам представник банку стверджує що роль цієї довідку суто інформативна - щоб позичальник мав під рукою паперове нагадування про точну суму спрощення, яку має використати при річному декларуванні у наступному році. Тобто сам банк фактично визнає що для закриття угоди по суті ніякого значення отримання довідки не має - ця довідка має для закриття боргу ту саму користь що і п'яте колесо для воза. Крім того один із стандартів МСБО прямо декларує що для обліку економічна суть має перевагу на формою. Суттю в цьому питанні є фактичне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком у оюсягах погоджених з банком, формою - вірніше мовити однією з форм оформлення цього процесу є сама по собі довідка. Керуючись цим стандартом банку цілком достатньо для відображення в обліку закриття боргу виключно тієї події яка відбулася по суті. Факт отримання чи не отримання довідки просто не повинен мати жодного впливу, як такий що не має жодного економічного значення у цьому питанні
Довідка є вимогою податкового кодексу щодо реалізації положення прощеного боргу. Без її вручення борг не вважається прощеним. Досвід акції 80/20 підказує, що не потрібно чекати гору. Хай Магомед сходить сам в Сенс Банк. Йому її роздрукують і вручать. Після цього цей кредит іде на комітет, де його списують в АБС (прощають по факту). Комітет з таких питань в різних банках засідає по різному. Не рідше раз в місяць. Після цього іде інфо на БКІ. Через це озвучують строки процедури - 2-2,5 міс. Порада: не чекайте листа, ідіть в банк прямо до самої адекватної кури на відділенні, а краще напряму до начальника. У них є досвід акції "80/20". Думаю, що механізм один і той же.
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Сьогодні щось виплата депозиту довго йде, зазвичай до 8:30 приходили % та через пару хвилин тіло, майже о 10 прийшли відсотки, а тіла ще немає Якось не дуже виходить, планував зранку переказати кошти, бо завжди було надійно до 9 виплата, разочарованіє
upd: вже прийшло
Востаннє редагувалось vovabelokon99 в П'ят 08 вер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
vovabelokon99 написав:Сьогодні щось виплата депозиту довго йде, зазвичай до 8:30 приходили % та через пару хвилин тіло, майже о 10 прийшли відсотки, а тіла ще немає Якось не дуже виходить, планував зранку переказати кошти, бо завжди було надійно до 9 виплата, разочарованіє
Розумію, що не дуже приємно чекати на власні кошти😥 Справа в тому, що сьогодні спостерігається затримка в зарахуванні коштів з депозитів, про що стало відомо не так давно. Очікуємо, що проблему буде вирішено орієнтовно за годину - півтори.
korovas2 написав:Довідка є вимогою податкового кодексу щодо реалізації положення прощеного боргу. Без її вручення борг не вважається прощеним. Досвід акції 80/20 підказує, що не потрібно чекати гору. Хай Магомед сходить сам в Сенс Банк. Йому її роздрукують і вручать.
В сухом остатке, только факты: Клиент погасил свою часть в июне. Несколько раз после этого звонил в банк. Каждый раз ему отвечали: ждите, не волнуйтесь, всё будет хорошо. В сентябре другие банки начали блокировать и обнулять клиентские кредитки. Зайдя в приложуху УБКИ - клиент обнаружил, что имеет статус ДЕФОЛТ и просрочку как раз на ту сумму, которую должна простить алла. Вчера клиент связался в личку с местными злордами. Ни ответа, ни привета. Такая вот она, наша Алла