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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:06
Re: Sense Bank
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации. Это надо смотреть кредитную историю (раз в год предоставляется бесплатно или при определенных обстоятельствах).
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:35
Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.
Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.
Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.
Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
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