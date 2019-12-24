Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:35

Howl написав: mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации. mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.

Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги