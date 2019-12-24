|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:06
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации. Это надо смотреть кредитную историю (раз в год предоставляется бесплатно или при определенных обстоятельствах).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5547
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:35
Howl написав:
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.
Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.
Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.
Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.
Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:48
mustbe написав: Howl написав:
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.
Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.
Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.
Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.
Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11991
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:53
Sense Bank написав:
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:52
mustbe написав: Sense Bank написав:
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
Державний банк
, шо уж тут....
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1140
|215676
|
Чет 31 сер, 2023 14:13
klug
|
|11
|5253
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|