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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

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Sense Bank 3.6 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:06

Re: Sense Bank

mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации. Это надо смотреть кредитную историю (раз в год предоставляется бесплатно или при определенных обстоятельствах).
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:35

  Howl написав:mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.

Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.

Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.

Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.

Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:48

  mustbe написав:
  Howl написав:mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.

Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.

Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.

Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.

Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги

Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:53

  Sense Bank написав:Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.

Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:52

Re: Sense Bank

mustbe написав:
  Sense Bank написав:Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.

Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
Державний банк :(, шо уж тут....

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
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