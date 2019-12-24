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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:06
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации. Это надо смотреть кредитную историю (раз в год предоставляется бесплатно или при определенных обстоятельствах).
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Howl
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:35
Howl написав:
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.
Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.
Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.
Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.
Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:48
mustbe написав: Howl написав:
mustbe, я не видел рейтинг, когда отображается состояние по дефолта, но в рейтинге нет точной информации.
Могу скрин выложить, ну или поверьте на слово: под красно-зелёным спидометром - не 3-хзначное число, а строка "Дефолт".
В деталях - наличие просрочки ровно на ту сумму, которую должна была простить алла.
Напоминаю, что клиент погасил свою часть в конце июня. Если посчитать 35 дней с 10.07 - это будет конец августа, а уже почти середина сентября на дворе.
Горячка ничем помочь не может, ни про какую справку не ведает. Обещает разобраться и пропадает.
То есть за 2.5 месяца с момента гашения не сделано ровным счётом ничего.
Как вишенка на тортике - в мабе написано, что задолженность нужно погасить в конце октября, то есть фактически никакой просрочки нет.
Звёздно-лордная команда, разумеется, попытались перенести проблему из паблика в личку, чтобы не афишировать свой эпик-фейл. Всю необходимую персональную информацию они получили, но пока отвечают безграмотными отписками и несут ересь, которая годна только для оленей. И отвечают с большими перерывами.
Им был задан конкретный вопрос: как клиент может ускорить решение проблемы ? Ответа нет.
Похоже, что в личке этот вопрос не решить, в личку они могут написать любой бред.
Потому и педалирую этот кейс здесь, так как пострадавший клиент - небезразличный мне человек, уж звыняйте, коллеги
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:53
Sense Bank написав:
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:52
mustbe написав: Sense Bank написав:
Списалися у приватних повідомленнях, бо там потрібна була уточнююча інформація. Але пообіцяли, що допоможемо розібратися у цьому питанні.
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Справедливости ради - вся необходимая детальная и персональная информация вам была предоставлена вчера утром. Уточняющие вопросы появились сегодня вечером, после того как я начал педалировать тему.
То есть за 2 рабочих дня - не сделано ровно ничего.
Как и за 2.5 месяца до этого. Фирменный стиль вижу я.
Ну, ок, посмотрим что будет в пн
Державний банк
, шо уж тут....
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:07
Sense Bank написав:
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Для лучшего понимания ситуации клиент заказал кредитную историю.
По этому кредиту всего 3 записи - за июнь, июль, август. Все 3 - с информацией о просрочке.
То есть: как только клиент в июне погасил свою часть - так банк начал стучать в УБКИ об этом кредите. Причём - как о просроченном.
А горячка всё лето уверяла: не волнуйтесь, ничего не делайте, просто ждите справку.
Дно какое-то, слов не кроме таких: "***** *******, вы что творите ??? !!!"
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:12
mustbe написав:
Для лучшего понимания ситуации клиент заказал кредитную историю.
По этому кредиту всего 3 записи - за июнь, июль, август. Все 3 - с информацией о просрочке.
То есть: как только клиент в июне погасил свою часть - так банк начал стучать в УБКИ о просроченном кредите.
Вітаю, як вчора і обіцяв, в понеділок будемо розуміти щодо ситуації та її вирішення.
В понеділок будуть залучені усі колеги для вирішення цієї ситуації.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:23
mustbe, эту кредитную историю я бы им (банку) отправил, чтобы уже явно не юлили.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:28
mustbe написав: Sense Bank написав:
Звісно, вже маючи відповідь щодо ситуації, напишемо для всіх відповідь та для розуміння, чому так сталося і що було зроблено. Але як і писав, для аналізу та уточнення, потрібен час. Домовилися на понеділок.
Для лучшего понимания ситуации клиент заказал кредитную историю.
По этому кредиту всего 3 записи - за июнь, июль, август. Все 3 - с информацией о просрочке.
То есть: как только клиент в июне погасил свою часть - так банк начал стучать в УБКИ об этом кредите. Причём - как о просроченном.
А горячка всё лето уверяла: не волнуйтесь, ничего не делайте, просто ждите справку.
Дно какое-то, слов не кроме таких: "***** *******, вы что творите ??? !!!"
Хм. Схоже, що банка не побачила згоду клієнта на участь у акції 80/20! Тобто ота пімпочка в Сенсі не спрацювала (
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 09 вер, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:29
Howl написав:
mustbe, эту кредитную историю я бы им (банку) отправил, чтобы уже явно не юлили.
Отношения клиента с другими банками - аллу не касаются.
А скрин с выпиской по этому кредиту - могу хоть лордам выслать, хоть сюда выложить.
Хотя алла и так знает - какую именно информацию по клиенту она предоставляла в УБКИ.
Логи наверняка ведутся. Ведь ведутся, да ?
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