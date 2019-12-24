Горячка неоднократно летом подтверждала клиенту: да, мы видим, что свою часть вы выполнили, сидите на попе ровно и просто ждите.
Хотя алла уже начала гадить в КИ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 вер, 2023 16:32
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:58
Re: Sense Bank
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36
Я имел в виду нормальные отношения. То есть закрытые кредиты и кредиты без просрочек.
Насколько я понимаю - УБКИ предоставляет банкам интегральные данные по клиенту - количество кредитов, общую их сумму, наличие просрочек, кредитный рейтинг и тд.
Детали кредитов в других банках - запрашивающий банк не получает.
Или это не так ?
Банку достаточно видеть, что у клиента есть X открытых кредитов в других банках, на общую сумму Y грн.
Из них - Z кредитов с просрочкой, на общую сумму просрочки S грн.
Не ?
Всегда говорил, что нынешняя система УБКИ - это зло.
Одна тупоголовая кура нажмёт не на ту кнопку, забудет нажать какой-то чекбокс, да просто забудет внести данные, или сбой в системе произойдёт - и всё, привет. Клиент получает снижение рейтинга, вплоть до 0.
Причём - клиент об этом даже не узнает, пока банки не начнут лочить и закрывать его кредитки.
Эта система нужна, но работать она должна не так
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:45
Re: Sense Bank
Тут я точно не могу сказать, поскольку я не видел кредитный отчёт, который отображается банкам и другим компаниям.
С моей точки зрения то, что видит клиент должны видеть и банки. Поскольку у них может свой скоринг по клиенту, если они не используют скоринг кредитного бюро. Единственное, что банкам также в кредитной истории отображается и персональная информация о клиенте (ФИО, образование, работа, адреса, наличие доков, инфа о семье, номера и т. п.). Вот в УБКИ раньше такая инфа светилась в кредитном отчёте по клиенту, сейчас нет. Другое бюро эту инфу отображает.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:00
Я тоже не знаю какую именно инфу получают банки от УБКИ. Гадать бесполезно.
Но КИ человека - это вообще-то персональные данные, и довольно чувствительные.
Передавать её кому-либо - мысль не самая удачная, как по мне.
До тех пор пока не будет понятна цель, смысл и необходимость данного действа, по крайней мере.
Скрины - да, пожалуйста, без проблем. Но всю pdf - сомневаюсь
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