Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36

Howl написав: mustbe написав: Отношения клиента с другими банками - аллу не касаются. Отношения клиента с другими банками - аллу не касаются. Если это было так, то банки не запрашивали информацию из кредитной истории по клиенту ) Если это было так, то банки не запрашивали информацию из кредитной истории по клиенту )

Я имел в виду нормальные отношения. То есть закрытые кредиты и кредиты без просрочек.Насколько я понимаю - УБКИ предоставляет банкам интегральные данные по клиенту - количество кредитов, общую их сумму, наличие просрочек, кредитный рейтинг и тд.Детали кредитов в других банках - запрашивающий банк не получает.Или это не так ?Банку достаточно видеть, что у клиента есть X открытых кредитов в других банках, на общую сумму Y грн.Из них - Z кредитов с просрочкой, на общую сумму просрочки S грн.Не ?Всегда говорил, что нынешняя система УБКИ - это зло.Одна тупоголовая кура нажмёт не на ту кнопку, забудет нажать какой-то чекбокс, да просто забудет внести данные, или сбой в системе произойдёт - и всё, привет. Клиент получает снижение рейтинга, вплоть до 0.Причём - клиент об этом даже не узнает, пока банки не начнут лочить и закрывать его кредитки.Эта система нужна, но работать она должна не так