Горячка неоднократно летом подтверждала клиенту: да, мы видим, что свою часть вы выполнили, сидите на попе ровно и просто ждите.
Хотя алла уже начала гадить в КИ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 вер, 2023 16:32
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:58
Re: Sense Bank
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:36
Я имел в виду нормальные отношения. То есть закрытые кредиты и кредиты без просрочек.
Насколько я понимаю - УБКИ предоставляет банкам интегральные данные по клиенту - количество кредитов, общую их сумму, наличие просрочек, кредитный рейтинг и тд.
Детали кредитов в других банках - запрашивающий банк не получает.
Или это не так ?
Банку достаточно видеть, что у клиента есть X открытых кредитов в других банках, на общую сумму Y грн.
Из них - Z кредитов с просрочкой, на общую сумму просрочки S грн.
Не ?
Всегда говорил, что нынешняя система УБКИ - это зло.
Одна тупоголовая кура нажмёт не на ту кнопку, забудет нажать какой-то чекбокс, да просто забудет внести данные, или сбой в системе произойдёт - и всё, привет. Клиент получает снижение рейтинга, вплоть до 0.
Причём - клиент об этом даже не узнает, пока банки не начнут лочить и закрывать его кредитки.
Эта система нужна, но работать она должна не так
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:45
Re: Sense Bank
Тут я точно не могу сказать, поскольку я не видел кредитный отчёт, который отображается банкам и другим компаниям.
С моей точки зрения то, что видит клиент должны видеть и банки. Поскольку у них может свой скоринг по клиенту, если они не используют скоринг кредитного бюро. Единственное, что банкам также в кредитной истории отображается и персональная информация о клиенте (ФИО, образование, работа, адреса, наличие доков, инфа о семье, номера и т. п.). Вот в УБКИ раньше такая инфа светилась в кредитном отчёте по клиенту, сейчас нет. Другое бюро эту инфу отображает.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:00
Я тоже не знаю какую именно инфу получают банки от УБКИ. Гадать бесполезно.
Но КИ человека - это вообще-то персональные данные, и довольно чувствительные.
Передавать её кому-либо - мысль не самая удачная, как по мне.
До тех пор пока не будет понятна цель, смысл и необходимость данного действа, по крайней мере.
Скрины - да, пожалуйста, без проблем. Но всю pdf - сомневаюсь
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:57
Re: Sense Bank
Це не так, видають всі наявні кредити (нібито, закритих там немає), з платежами по ним, сумами, де коли і що.
Скажу ще, що подача інформації про кредити в БКІ - не обов'язок, а право банку. У того ж УБКІ, як мотивація, щоб подавали інфу - оплата за запити для банку залежить від того, як співвідноситься кількість оновлень, що надав банк, і кількість запитів з його сторони. Типу, якщо подавати більше, ніж запитувати - буде майже безкоштовно.
Але, деякі банки, щоб не "зливати" своїх хороших клієнтів, просто не подають по ним інфу. Бо тоді ж інші побачать, що він платоспроможний. І цілком можливо, що саме з цією метою можуть подавати тільки негативні записи з кредитної історії.
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:39
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:43
Те що по відкритих отримує - це точно. По закритих - не можу зараз впевнено сказати, не пам'ятаю
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:57
Не принципиально, просто интересно как работает эта система.
Как по мне - работает абсолютно неправильно.
О любом изменении [s]социального[/s] кредитного рейтинга человек должен получать уведомления. И иметь возможность оперативно отслеживать причину этих изменений.
Бесплатная кредистория раз в год - это ниачём.
В итоге - и получаются такие кейсы, что человек уже несколько месяцев как банкрот с точки зрения УБКИ и банков, но сам этого не знает.
Не получит дополнительную миску риса, на которую рассчитывал.
Неправильно это
Додано: Нед 10 вер, 2023 07:10
Re: Sense Bank
mustbe, если лицу отказывают в кредите, то он также имеет право бесплатно получить кредитную историю. Но тут придётся обращаться письменно. Всё это регулируется на законодательном уровне.
Фактически сейчас 3 кредитные бюро (УБКИ, МБКИ, ПВБКИ) позволяют посмотреть кредитную историю бесплатно раз в год, 2 из них (УБКИ и ПВБКИ) сделали на сайте, 1 (МБКИ) через электронное обращение. Раньше такая возможность была только через письменное обращение.
Чтобы отслеживать своё кредитное здоровье, то это надо заказывать соответствующую услугу и она платная.
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