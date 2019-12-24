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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

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Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:08

  mustbe написав:
  Faceless написав:Це не так, видають всі наявні кредити (нібито, закритих там немає), з платежами по ним, сумами, де коли і що

То есть банк получает из УБКИ детальную инфу о всех открытых кредитах клиента, я правильно понял ?
Закрытых кредитов там нет ?

Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ:
Договір: 10000091072146000
Причина коригування/видалення даних: Угода видалена УБКІ, 10 років з дати закриття
Дата коригування/видалення даних: 03.09.2023
Кредитор: УКРСИББАНК

Кредит дійсно був закритий у цю дату, так за нього не пам'ятав, але побачив і згадав. Брався на якусь техніку.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:12

  ГеннадийUA написав:Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ...

Вопрос был о том, что от УБКИ получает банк.
Не физик, а банк.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:45

  mustbe написав:
  ГеннадийUA написав:Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ...

Вопрос был о том, что от УБКИ получает банк.
Не физик, а банк.

Дивна реакція...
А де я написав, що це фізик отримує від УБКІ? Така інфа в УБКІ є, для чого вона зберігається 10 років невідомо, но навряд для того, щоб хтось ввечері для себе передивлявся та сумував за тими часами.
Не подобається - проходимо мимо!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:51

Re: Sense Bank

Банк видит полностью такую же информацию как и клиент, кроме наименования учреждения, в котором оформлены кредиты
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:14

Re: Sense Bank

А чого ще немає на рахунку відсотків?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:23

  melkh написав:А чого ще немає на рахунку відсотків?
Вже з'явились. Алка, дівка молода, мабуть вчора десь загуляла до ночі, а тому проспала і ранкове доїння корови, і виплату відсотків... ;)
Наразі надолужує
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:41

  melkh написав:А чого ще немає на рахунку відсотків?

Вітаю)
Виплата відбувається загалом після 8:00 ранку :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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