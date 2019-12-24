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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 вер, 2023 12:08
mustbe написав: Faceless написав:
Це не так, видають всі наявні кредити (нібито, закритих там немає), з платежами по ним, сумами, де коли і що
То есть банк получает из УБКИ детальную инфу о всех открытых
кредитах клиента, я правильно понял ?
Закрытых кредитов там нет ?
Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ:
Договір: 10000091072146000
Причина коригування/видалення даних: Угода видалена УБКІ, 10 років з дати закриття
Дата коригування/видалення даних: 03.09.2023
Кредитор: УКРСИББАНК
Кредит дійсно був закритий у цю дату, так за нього не пам'ятав, але побачив і згадав. Брався на якусь техніку.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:12
ГеннадийUA написав:
Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ...
Вопрос был о том, что от УБКИ получает банк.
Не физик, а банк.
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mustbe
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Додано: Нед 10 вер, 2023 14:45
mustbe написав: ГеннадийUA написав:
Закриті кредити теж є, ось таке світить в мене зараз УБКІ...
Вопрос был о том, что от УБКИ получает банк.
Не физик, а банк.
Дивна реакція...
А де я написав, що це фізик отримує від УБКІ? Така інфа в УБКІ є, для чого вона зберігається 10 років невідомо, но навряд для того, щоб хтось ввечері для себе передивлявся та сумував за тими часами.
Не подобається - проходимо мимо!
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Додано: Нед 10 вер, 2023 14:51
Банк видит полностью такую же информацию как и клиент, кроме наименования учреждения, в котором оформлены кредиты
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:14
А чого ще немає на рахунку відсотків?
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melkh
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:23
melkh написав:
А чого ще немає на рахунку відсотків?
Вже з'явились. Алка, дівка молода, мабуть вчора десь загуляла до ночі, а тому проспала і ранкове доїння корови, і виплату відсотків...
Наразі надолужує
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:41
melkh написав:
А чого ще немає на рахунку відсотків?
Вітаю)
Виплата відбувається загалом після 8:00 ранку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:06
Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?
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Armamon
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