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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 18:59
moveton написав: mustbe написав:
пообещали привлечь ещё каких-то коллег (ибо обещанные "усі колеги" не справились), без всяких даже ориентировочных сроков.
Значит Алка теперь открывает новую вакансию. Вступительное тестовое задание: решить эту проблему. Дело не быстрое, да.
Та да.
Разобраться аж с одним кредитом - это ж не каждому под силу, нужны особо просветлённые умы и куча времени
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:22
Armamon написав:Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?
Вам повідомили, що якщо захочете
можете відкрити кр.к Red з кр.лімітом 50к.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:42
Armamon написав:
Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?
Вибачте, будь ласка, не побачили вашого повідомлення. Все вірно, це розсилка від банку, що ви можете оформити картку РЕД з кредитним лімітом.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:47
мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.
А чим саме краща карта Red
від кредиток інших банків
( я зовсім не в курсі)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:56
flysoulfly написав:
20:47
мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.
В тому і сенс, що не потрібно залишати запит, банк робить вибірку клієнтів, і надає пропозицію через розсилку пушів.
А вже далі клієнт самостійно приймає рішення, чи потрібна йому картка і який застосувати ліміт (в межах наданого)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:59
flysoulfly написав:
мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.
А чим саме краща карта Red
від кредиток інших банків
( я зовсім не в курсі)
Тим, що тут платний грейс на 62 дн, що стимулює клієнта дуже відповідально ставитися до витрат
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